Các trò nhỏ người Cơ-ho lớp 1/3 trong giờ học tại điểm khu Lá Ủ do cô giáo Trần Thị Diến làm chủ nhiệm.

Sự tận tuỵ của thầy cô giáo Trường TH Mạc Đĩnh Chi luôn là động lực để động viên các em học sinh, nhất là các học trò nhỏ người Cơ-ho khu Lá Ủ đến trường.

Gọi trò ra lớp

Điểm khu Lá Ủ được thành lập năm 1990, trực thuộc Phân hiệu TH Mạc Đĩnh Chi, với 76 học sinh thuộc 4 lớp (từ lớp 1 đến lớp 4). Dù học sinh tại khu Lá Ủ dưới 20 em/lớp nhưng Trường TH Mạc Đĩnh Chi vẫn duy trì điểm trường này, nhằm tạo điều kiện cho con em dân tộc Cơ-ho được học gần nhà. Tuy vậy, bước chân đến lớp của học sinh Cơ-ho vẫn nặng trĩu.

Thầy Vũ Ngọc Thanh, Hiệu phó Trường TH Mạc Đĩnh Chi chia sẻ: Các phụ huynh Cơ-ho khu Lá Ủ thường xuyên vắng nhà, con cái phải gửi lại cho ông bà trông coi. Do đó, việc đi học đều trông cậy vào sự tự giác của các em và sự động viên, nhắc nhở, quán xuyến của thầy cô giáo ở khu Lá Ủ.

Trường TH Mạc Ðĩnh Chi có 1.228 học sinh, trong đó có 100 học sinh thuộc diện khó khăn. Ðể tiếp sức cho học sinh, từ đầu năm học 2026-2027, nhà trường đã tiếp nhận xe đạp, quà trị giá 247 triệu đồng trao tặng học sinh.

Cô Trần Thị Diến (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, điểm khu Lá Ủ) kể: Trong nhiều năm gắn bó với điểm khu Lá Ủ, cô và đồng nghiệp rất nhiều lần rời lớp vào khu định cư tìm học sinh khi các em không đến lớp học. Có lần cô vào tận nhà tìm thì thấy học sinh nằm một mình, người nóng sốt, phải vội vã chở em đến trạm y tế khám bệnh. Hoặc các em ngủ quên, cha mẹ đi làm rất sớm nên không ai đánh thức. Cũng có trường hợp, cô phải vào tận nhà dẫn học sinh ra lớp vì lý do “cái bụng” đang đói nên cái chân lười đi học.

Cô Diến cho hay: Nơi ở của học sinh Cơ-ho chỉ cách điểm khu Lá Ủ gần thì vài chục mét, xa cũng chỉ vài trăm mét nên việc vào tận nơi ở đưa các em ra lớp không tốn nhiều thời gian. Cái khó của các thầy cô ở khu Lá Ủ là phải tìm hiểu tường tận lý do vì sao học sinh vắng học như: kinh tế khó khăn, cha mẹ bỏ nhau, ông bà không chăm sóc được… báo ngay cho Ban Giám hiệu Trường TH Mạc Đĩnh Chi biết để có giải pháp hỗ trợ, tiếp sức.

Thầy Vũ Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường TH Mạc Đĩnh Chi, phụ trách Phân hiệu TH Mạc Đĩnh Chi tại ấp Phú Bình cho hay: Ngoài ưu tiên các nguồn lực nhà trường tiếp nhận từ các tổ chức, mạnh thường quân như: sách vở, đồ dùng học tập, quà, học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế… Ban Giám hiệu nhà trường còn phối hợp với cán bộ ấp, xã vào tận nhà học sinh để thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện cho con em đi học, không bỏ học.

Cùng bạn đến lớp

Sau nhiều năm học cùng bạn khuyết tật Trần Đại Quốc (lớp 5/6, điểm chính Trường TH Mạc Đĩnh Chi), học sinh Nguyễn Trần Phương Thảo (lớp 5/6) biết rằng, giờ ra chơi, bạn Quốc không thể tự mình ra sân vui chơi cùng bạn bè. Vì vậy, khi tiếng trống báo giờ ra chơi được điểm, đôi bạn Nguyễn Trần Phương Thảo và Trần Đại Quốc luôn là người ra sau cùng.

Em Trần Đại Quốc cho biết: Sau khi được ông ngoại đẩy xe lăn vào lớp học thì mọi di chuyển, em đều được bạn Thảo hoặc các bạn trong lớp đẩy xe giúp. Chính sự quan tâm, hỗ trợ trong di chuyển lẫn học tập của các bạn trong lớp, với em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Sau nhiều tháng được cô Lê Hồng Huệ (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2, điểm chính Trường TH Mạc Đĩnh Chi) cho ngồi cạnh con gái (học sinh H.T.H.Y. lớp 1/2, bị khuyết tật về trí tuệ) để hỗ trợ, phụ huynh Hà Thị Kim Huê (ở ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm) hạnh phúc khi thấy con đã dần hòa nhập với bạn bè, không còn khóc, giảm chú ý khi không có mẹ bên cạnh.

Chị Hà Thị Kim Huê bày tỏ: May được giáo viên chủ nhiệm lớp và Ban Giám hiệu Trường TH Mạc Đĩnh Chi tạo điều kiện cho chị được song hành bên con ngay từ những ngày đầu bước vào lớp 1. Nhờ vậy, bé H.T.H.Y. sớm hòa nhập, tiếp thu bài vở dần tốt lên, không còn e ngại khi tiếp xúc với bất kỳ ai.

Thầy Trần Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường TH Mạc Đĩnh Chi cho biết: Mô hình “Chung tay đưa học sinh đến trường” được triển khai với trọng tâm vận động học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn duy trì việc học. Mô hình này góp phần hạn chế nguy cơ bỏ học, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng đối với giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường luôn vận động giáo viên, trong quá trình đứng lớp, chủ nhiệm lớp chú ý nắm bắt cụ thể từng hoàn cảnh học sinh khó khăn, khuyết tật, có nguy cơ bỏ học để động viên, chủ động đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời.