Đánh giá, xếp loại năm 2026: Không chạy theo thành tích, đề cao trách nhiệm
Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 2772-CV/BTCTW ngày 13/11/2026 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2026. Trong đó, hướng dẫn cụ thể các tiêu chí, thang điểm và những nội dung cần lưu ý nhằm bảo đảm việc đánh giá thực chất, khách quan, đúng quy định, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/danh-gia-xep-loai-nam-2026-khong-chay-theo-thanh-tich-de-cao-trach-nhiem-309802.htm