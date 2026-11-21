Ở Trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội), mỗi giờ lên lớp của thầy cô là một hành trình đặc biệt. Có học sinh 12 tuổi vẫn đang tập đọc những dòng chữ đơn giản, có em cần cô giáo kiên nhẫn cầm tay hướng dẫn từng nét. Ở đó, học trò biết biết đọc, biết viết, biết nói lời yêu thương, thầy cô đã cảm thấy vui như khi các em đoạt giải thưởng lớn cấp quốc gia.