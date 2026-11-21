Trường Phổ thông DTBT THCS Xa Dung thường xuyên tổ chức các hoạt động để học sinh trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống và bồi đắp ước mơ, qua đó tạo môi trường học đường vui vẻ, an toàn.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Xa Dung, xã Xa Dung, sau mỗi giờ học, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Nhóm học sinh này đá cầu, tốp khác chơi bóng, có em lại tham gia nhảy dây, đuổi bắt... Những trò chơi giúp các em thư giãn, giải tỏa áp lực học tập và gắn kết với bạn bè. Đó cũng là những hoạt động tạo thêm niềm vui mỗi ngày đến trường, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.

Năm học này nhà trường có hơn 1.600 học sinh theo học 43 lớp tại 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu, trong đó có 1.350 học sinh bán trú. Nhà trường xác định, xây dựng trường học hạnh phúc phải bắt đầu từ việc chăm lo toàn diện cho học sinh. Bên cạnh duy trì nền nếp dạy và học, các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, rèn luyện kỹ năng sống luôn được coi trọng. Công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại và mua bán người được duy trì tổ chức thường xuyên. Hằng tháng, nhà trường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và kết nối với các tổ chức Rồng Xanh, Tầm nhìn Thế giới tổ chức tuyên truyền nhiều hình thức như: Văn nghệ, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), sân khấu hóa... nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết nguy cơ mất an toàn, biết bảo vệ bản thân và chia sẻ khi gặp khó khăn cho học sinh. Em Hờ Thị Thu Hà, học sinh lớp 8C1 chia sẻ: Nhà em ở bản Háng Trợ. Em thích đến trường vì được học tập và vui chơi cùng bạn bè. Ngoài giờ học, em còn được tham gia các hoạt động tập thể, văn nghệ và nhiều trò chơi. Em cảm thấy vui vẻ, thoải mái, luôn yên tâm khi ở trường và có thêm nhiều niềm vui mỗi khi đến lớp.

Với Ban Giám hiệu nhà trường, niềm vui của học sinh là một trong những thước đo quan trọng trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc. Thầy giáo Nguyễn Xuân Thắng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Xa Dung cho biết: Nhà trường mong muốn mỗi học sinh đều cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng và sẻ chia; coi trường học như ngôi nhà thứ hai. Khi các em vui vẻ, an tâm học tập và gắn bó với thầy cô, bạn bè, các em sẽ có thêm động lực đến lớp, nỗ lực vươn lên và nuôi dưỡng ước mơ.

Còn tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Núa Ngam, xã Núa Ngam, nhà trường tạo dựng niềm vui đến trường bằng cách mở rộng các sân chơi, khuyến khích học sinh khám phá sở thích, phát huy năng khiếu. Sau giờ học chính khóa, các em được tham gia các CLB mỹ thuật, thể thao, tin học, nghệ thuật... Mỗi học sinh đều được động viên lựa chọn ít nhất một CLB phù hợp hoặc thử sức ở những lĩnh vực mới để tìm ra thế mạnh, đam mê của mình. Các CLB là môi trường để các em giao lưu, học hỏi; đồng thời còn thể hiện khả năng qua những sản phẩm, hoạt động cụ thể để tham gia các cuộc thi, hội diễn văn nghệ và các giải đấu do nhà trường, xã, ngành tổ chức.

Riêng CLB thể thao của trường hiện có hơn 170 thành viên, tham gia rèn luyện các bộ môn: Bóng chuyền, võ thuật, bơi lội... Em Lò Quốc Đại, học sinh lớp 9D4 lựa chọn môn bóng chuyền và chăm chỉ tập luyện sau mỗi giờ học. “Với em, đây là cơ hội rèn luyện sức khỏe, giao lưu cùng bạn bè và thêm tự tin. Niềm vui từ mỗi buổi tập, mỗi lần được thử sức cũng giúp em có thêm hứng thú trong những ngày học tập, sinh hoạt nội trú” - Đại tâm sự.

Thầy giáo Phạm Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Núa Ngam chia sẻ: Xây dựng trường học hạnh phúc không đơn thuần là tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, mà phải hướng tới các tiêu chí yêu thương, an toàn và tôn trọng. Mỗi học sinh cần được quan tâm, lắng nghe, bảo vệ và có cơ hội phát huy năng lực, sở trường của bản thân. Vì vậy, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục tích cực, đa dạng các hoạt động trải nghiệm, CLB để học sinh lựa chọn, thể hiện khả năng, phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

Thực tế tại các trường học vùng cao ở tỉnh Điện Biên cho thấy, những tiêu chí của trường học hạnh phúc đang được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực. Đó là bảo đảm môi trường học tập an toàn, không có bạo lực; xây dựng mối quan hệ thầy trò, bạn bè trên tinh thần tôn trọng, sẻ chia; quan tâm đến điều kiện học tập, sinh hoạt và tạo cơ hội để mỗi học sinh phát triển toàn diện. Với học sinh bán trú, nội trú, những yêu cầu này càng có ý nghĩa hơn, bởi trường học cũng là nơi các em ăn, ở và sinh hoạt trong phần lớn thời gian.