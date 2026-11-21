Tìm thấy hướng đi trong môi trường đại học

Phương Lan cho biết, cô từng khá nhút nhát, đặc biệt trong giao tiếp với người nước ngoài. Sự yêu thích môi trường quốc tế đã thôi thúc nữ sinh trau dồi ngoại ngữ và nuôi dưỡng dự định du học từ những năm học phổ thông.

Nguyễn Thị Phương Lan (thứ hai, từ phải sang) cùng đồng đội đoạt giải Nhì cuộc thi 'Vietnam Young Logistics Talents UEB 2025'.

Khi đăng ký xét tuyển đại học, Lan đặt nhiều kỳ vọng vào nguyện vọng đầu tiên nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Nữ sinh từng thất vọng và chịu áp lực từ chính những kỳ vọng đặt ra cho bản thân. Tuy nhiên, môi trường học tập tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) đã mang đến cho Lan nhiều trải nghiệm vượt ngoài kỳ vọng. Từ những người bạn cùng chí hướng đến cơ hội tham gia các cuộc thi và tiếp cận nghiên cứu khoa học, nữ sinh dần tìm thấy hướng đi phù hợp với bản thân.

Trong quá trình học tập tại trường, Lan bắt đầu tiếp cận với nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của cô Mai Thành - Phó Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế. Từ những trải nghiệm ban đầu, nữ sinh dần nhận ra, nghiên cứu không khô khan như cô từng nghĩ và có thêm động lực tham gia các dự án học thuật.

Trưởng thành qua những trải nghiệm quốc tế

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất với Phương Lan là quá trình cùng nhóm và cố vấn người Nga xây dựng CrossSafe – công cụ AI hỗ trợ cảnh báo sớm những lời mời làm thêm đáng ngờ dành cho sinh viên quốc tế.

Từ khi bắt đầu đến vòng Chung kết, nhóm chỉ có khoảng một tháng để hoàn thiện sản phẩm, trong khi các thành viên vẫn phải đảm bảo việc học trên trường. Những ngày thức khuya chạy tiến độ, liên tục chỉnh sửa sản phẩm cùng áp lực của vai trò trưởng nhóm khiến Lan không ít lần căng thẳng.

“Có những hôm, cả nhóm thức rất khuya để chạy deadline, hôm sau lại tiếp tục đi học. Với vai trò trưởng nhóm, mình từng khá áp lực vì không phải lúc nào cũng chắc chắn hướng đi đã lựa chọn là đúng”, Lan chia sẻ.

Nguyễn Thị Phương Lan (thứ hai, từ phải sang) cùng nhóm tại Nga trước thềm Chung kết cuộc thi quốc tế 'In the Know 2026'.

Trong quá trình thực hiện dự án, nữ sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại một số quốc gia. Qua đó, Lan nhận thấy, sinh viên quốc tế có thể trở thành đối tượng bị các đường dây lừa đảo lợi dụng thông qua những lời mời làm thêm thiếu minh bạch.

Khoảnh khắc đáng nhớ khác là khi đội Việt Nam được xướng tên cùng các đội Nga và Trung Quốc trong lễ trao giải. Sau một tháng liên tục chạy tiến độ, các thành viên không giấu được niềm vui khi cùng nhau bước lên sân khấu nhận giải và cầm lá cờ Việt Nam.

“Mình vẫn còn nhiều điều phải học, không chỉ về kiến thức mà còn ở kỹ năng giao tiếp, làm việc với những người có nền tảng khác biệt và cách thể hiện cá tính của mình”, Lan nói. Những trải nghiệm ấy giúp nữ sinh mạnh dạn hơn, dám thể hiện bản thân và củng cố niềm tin vào lựa chọn phát triển trong môi trường quốc tế.

Tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn

Một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đại học của Phương Lan là giải Nhất Chương trình học bổng IMG, năm học 2026 - 2027, trị giá 150 triệu đồng, đồng thời được vinh danh là 'Sinh viên xuất sắc nhất ĐHQG Hà Nội', năm học 2025 - 2026.

Khi nhận thông báo, Lan không giấu được bất ngờ và vui mừng. Trước đó, nữ sinh từng nhiều lần ứng tuyển các chương trình học bổng ngoài ngân sách của trường nhưng không phải lần nào cũng đạt kết quả như mong đợi, nên lần được chọn này mang lại cảm xúc đặc biệt.

Nguyễn Thị Phương Lan nhận giải Nhất học bổng IMG trị giá 150 triệu đồng, năm học 2025 - 2026.

Với Lan, học bổng không chỉ có giá trị tài chính mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực suốt ba năm đại học của bản thân. “Đây giống như một dấu mốc để mình nhìn lại chặng đường ba năm vừa qua và thấy rằng, những gì mình kiên trì theo đuổi thực sự có ý nghĩa. Danh hiệu 'Sinh viên xuất sắc nhất ĐHQG Hà Nội' cũng giúp mình có thêm niềm tin rằng bản thân đang đi đúng hướng, dù vẫn còn rất nhiều điều phải học”, Lan chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Lan dự định học thạc sĩ ở nước ngoài, theo định hướng Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng. Qua quá trình học, nữ sinh nhận ra, thương mại quốc tế không chỉ là mua bán hàng hóa giữa các quốc gia mà còn liên quan đến sản xuất, vận chuyển, kho bãi, dữ liệu và công nghệ. Điều này khiến Lan muốn hiểu sâu hơn về cách vận hành chuỗi cung ứng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế về logistics, xuất nhập khẩu trước khi làm việc trong môi trường quốc tế.

(Ảnh NVCC)