Mới đây, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và tặng quà 100 người bệnh là giáo viên, cán bộ đã và đang công tác trong ngành giáo dục, hiện điều trị tại 3 cơ sở của bệnh viện.

Tại hội trường bệnh viện, Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà cùng 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi người bệnh. Tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, đại diện lãnh đạo bệnh viện cũng đến từng giường bệnh trao quà, gửi lời động viên tới các thầy cô đang điều trị.

Những lời thăm hỏi ân cần và món quà nhân dịp 20/11 mang đến sự động viên tinh thần, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ trong hành trình điều trị. Nhiều thầy cô bày tỏ xúc động khi được đón ngày Nhà giáo Việt Nam trong không khí ấm cúng ngay tại bệnh viện, thay vì bục giảng, mái trường quen thuộc.

Bệnh viện K trao quà, động viên 100 người bệnh là giáo viên nhân ngày 20/11. Ảnh: BVCC

Thầy giáo nhớ bục giảng sau 29 năm gắn bó

Ông Hoàng Văn Tâm (55 tuổi), đang điều trị ung thư thực quản tại Khoa Xạ lồng ngực, Bệnh viện K, có 29 năm công tác giảng dạy. Vợ ông cũng là giáo viên tại địa phương, gia đình sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Phát hiện mắc bệnh từ tháng 6/2026, hiện ông Tâm đang điều trị bằng hóa chất và xạ trị. Chia sẻ về chương trình tri ân, ông cho biết bản thân rất xúc động khi được bệnh viện quan tâm, động viên trong dịp đặc biệt này.

“Tôi có 29 năm công tác giảng dạy, hai vợ chồng cùng là giáo viên tại địa phương. Sau khi phát hiện bệnh, hiện giờ tôi đang truyền hóa chất, xạ trị điều trị ung thư thực quản. Được sự động viên, quan tâm của bệnh viện, của các đơn vị, cá nhân tôi rất cảm động, không nghĩ sẽ được dự chương trình 20/11 tại nơi mình điều trị.

Tôi và các đồng bệnh ở đây cũng là những thầy cô nhiều năm công tác ở các trường, các địa phương khác nhau. Ai cũng rất xúc động vì nhận được sự quan tâm ấy. Đây là sự chia sẻ, thấu hiểu, trân trọng những người làm nghề giáo như chúng tôi và quan trọng hơn là sự đồng hành khi chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Tôi và các thầy, cô đang điều trị ở đây sẽ cố gắng điều trị để sớm trở về với mái trường gắn bó bao năm”, ông Tâm chia sẻ.

Cô giáo người Tày mắc ung thư vú mong sớm trở về với học trò

Một hoàn cảnh khác là bà Phùng Thị Hồng (51 tuổi, Lạng Sơn), người dân tộc Tày, có 29 năm giảng dạy tại trường mầm non. Phát hiện mắc ung thư vú từ tháng 4/2026, bà phải xa chồng và hai người con để đến Bệnh viện K điều trị.

Bà Hồng chia sẻ, việc phải rời xa mái trường và gia đình khiến bản thân không khỏi nhớ thương, lo lắng. Cuộc sống vốn đã khó khăn, hai con đang tuổi ăn học, nay mắc bệnh càng khiến gánh nặng gia đình thêm lớn.

“Là người dân tộc Tày, tôi là giáo viên mầm non công tác được 29 năm, không may phát hiện bệnh ung thư vú nên phải đến bệnh viện điều trị. Rời xa mái trường, xa gia đình tôi rất mong sớm được khỏe mạnh trở về. Cuộc sống vốn đã khó khăn, hai con ăn học, nay mắc bệnh nên tôi cũng lo lắng. Nhưng nhờ sự quan tâm của bệnh viện, của các đồng bệnh, tôi càng tự nhủ phải cố gắng đến cùng để điều trị, sớm trở về với các con, các bạn nhỏ”, bà Hồng xúc động nói.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K tri ân những bệnh nhân đặc biệt. Ảnh: BVCC

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, nhiều năm qua, Ban lãnh đạo bệnh viện luôn chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, đồng thời triển khai nhiều mô hình hỗ trợ, đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, chương trình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp tri ân những thầy cô đã và đang công tác trong ngành giáo dục, đồng thời lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo trong đội ngũ cán bộ y tế. Bệnh viện mong muốn các thầy cô tiếp tục kiên cường điều trị, sớm trở về với gia đình, trường lớp.

Bên cạnh các hoạt động động viên người bệnh, Bệnh viện K tiếp tục phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các đơn vị tổ chức Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần thứ III năm 2026 nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư trên cả nước.

Giải chạy dự kiến diễn ra ngày 6/12/2026 tại Vườn hoa phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, các mùa giải năm 2024 và 2025 đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, góp phần gây quỹ hỗ trợ những người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn.