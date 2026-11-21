Giờ học ứng dụng công nghệ số của cô và trò Trường Tiểu học Thanh Miếu 1, phường Thanh Miếu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục (CSGD) công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, phù hợp với điều kiện thực tế và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, ngành Giáo dục phối hợp các địa phương rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp vị trí việc làm và nhu cầu thực tế; đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đến nay, toàn tỉnh có 32.288 phòng học, trong đó, 31.534 phòng kiên cố, đạt tỷ lệ 97,7%. Đây là điều kiện quan trọng để các CSGD tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng dạy và học sau sắp xếp.

Cùng với đổi mới tổ chức và quản trị, ngành Giáo dục xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục. Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý và phát triển năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

Công tác tư vấn tâm lý học đường tiếp tục được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 1.201 cán bộ quản lý, giáo viên được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý học đường; đã hỗ trợ tư vấn cho 25.673 lượt học sinh. Cùng với đó, ngành tăng cường kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, bếp ăn bán trú, vệ sinh trường học và phòng, chống tai nạn thương tích. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền và lực lượng công an cơ sở được duy trì nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn.

Để bảo đảm các mục tiêu phát triển giáo dục, Sở GD&ĐT đã tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tính đến ngày 31/10, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND về quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND quy định mức phân vùng học phí và mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong CSGD công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong CSGD dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027; Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027. Đồng thời, sở tham mưu UBND tỉnh ban hành các đề án quan trọng như Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045 trong các CSGD trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đây là những định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Những kết quả đạt được trong năm 2026 cho thấy nỗ lực đổi mới công tác quản lý, điều hành của ngành GD&ĐT. Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Năm 2027, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ GD&ĐT và tỉnh giao, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT; hoàn thiện và triển khai các đề án, kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, giáo dục mũi nhọn, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học; tiếp tục rà soát, điều tiết đội ngũ giáo viên, nhân viên theo cấp học, môn học và địa bàn; tham mưu tuyển dụng, bổ sung biên chế; bố trí phù hợp viên chức lãnh đạo, quản lý dôi dư. Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn, quản trị, ngoại ngữ, kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành; vận hành hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, kho dữ liệu và nền tảng dùng chung; bảo đảm an toàn thông tin.