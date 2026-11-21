Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã A Vương thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã A Vương – những “người thầy đặc biệt” và cô giáo Zơrâm Thị Tươi.

Trong không khí ấm áp, Chủ tịch UBND xã Trương Công Thanh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể Công an xã A Vương trong công tác tham mưu, tổ chức các lớp học xóa mù chữ đầy ý nghĩa và thiết thực. Không quản ngại đường sá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, các đồng chí đã tự nguyện dành thời gian, công sức và tâm huyết để kiên trì truyền dạy từng con chữ, giúp bà con biết đọc, biết viết tiếng Việt, từng bước nâng cao nhận thức, tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, góp phần tạo nền tảng để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại cơ sở.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo UBND xã A Vương đề nghị Công an xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban nhân dân các thôn rà soát, thống kê những trường hợp người dân còn trong độ tuổi lao động, có đủ điều kiện sức khỏe nhưng chưa biết đọc, biết viết để tổ chức các lớp học tiếp theo. Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ đã đề ra trong năm 2027, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.