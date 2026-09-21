Ai khiến ca sĩ Việt bẽ bàng

Ngay khi bảng điểm hỏa lực của 24 nghệ sĩ sau công diễn 4 được công bố vào tối 19/9, các nghệ sĩ phần lớn đều hụt hẫng, thất vọng. Trong đó, Hoàng Dũng, Hà An Huy, Thái VG không giấu nổi cảm xúc.

Thủ lĩnh của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ nhanh chóng lùi lại phía sau, gương mặt bơ phờ. Ngay sau đó, Hoàng Rob cũng tiến lại động viên Hoàng Dũng. “Sao kỳ cục thế”, Hoàng Rob bất bình về kết quả ở công diễn 4.

Không khí trường quay chùng xuống.

Trong khi đó, mạng xã hội lại bùng nổ tranh luận, nhất là khi những nghệ sĩ được đánh giá tốt nhất, dự đoán vào Gia tộc anh tài toàn năng, đang thất thế trên đường đua.

Dàn anh tài dần mất niềm tin

Kết quả vấp tranh cãi nhiều nhất phải kể đến Hà An Huy. Từ vị thế của một nhân tố tỏa sáng ở chương trình: giọng hát hay, visual sáng sân khấu, biết sáng tác, sản xuất nhạc cùng thành tích hai lần nhận danh hiệu Chiến tướng, lại đối diện tình cảnh bẽ bàng. Điểm hỏa lực của Hà An Huy chỉ dừng lại ở con số 240, vị trí thứ 21.

Nếu không có OSAD, với đặc quyền của một người vừa giành thành tích Dũng sĩ, cứu Hà An Huy, nam ca sĩ đã buộc phải dừng lại hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau khi biết điểm hỏa lực, giọng ca 24 tuổi thốt lên: “Vừa hôm trước, tôi đang ở ngưỡng như một giấc mơ. Hôm sau lại là thực tế đập thẳng vào mặt mình. Thật sự rất biết ơn anh OSAD. Ít nhất là tôi vẫn còn được ở đây và ít nhất, vẫn còn một cơ hội nữa để bứt phá thực sự với tất cả những gì mình có”.

Một thủ lĩnh khác của Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay cũng nếm mùi bẽ bàng là Hoàng Dũng. Thất bại liên tiếp đến với nam ca sĩ khi đảm nhận vai trò đứng đầu Liên minh, Nhà qua các vòng công diễn.

Hà An Huy và Hoàng Dũng xếp hạng thấp về bảng điểm hỏa lực tại chương trình.

Sau công diễn 4, Hoàng Dũng xếp hạng 27, chỉ trên Toki Thành Thỏ - người vừa bị loại khỏi chương trình ở tập 11.

Nhận kết quả, gương mặt Hoàng Dũng hiện rõ sự thất vọng, hụt hẫng. Anh chia sẻ bản thân buồn khi không được ghi nhận đúng mức với nỗ lực, tâm huyết đã bỏ ra ở vòng công diễn 4.

“Đối với tôi, tiết mục ở công diễn 4 để lại nhiều dấu ấn cá nhân. Vì thế, tôi nghĩ đã có kết quả khác. Thực chất, không chỉ riêng tôi nhận kết quả như vậy. Có những người mà tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt hơn nhưng vị trí, thứ hạng lại thấp hơn tưởng tượng”, ca sĩ chia sẻ.

Sự buồn bã, bức xúc của Hoàng Dũng không quá khó hiểu. Bởi lẽ, ở công diễn 4, nam ca sĩ cho thấy sự đầu tư, tâm huyết với tiết mục Tích tịch tình tang, khai thác màu sắc âm nhạc vùng Tây Bắc với những làn điệu hát then của dân tộc Tày - nơi anh sinh ra. Không chỉ tham gia vào khâu sáng tác, lên ý tưởng cho tiết mục, Hoàng Dũng còn cậy nhờ đến mẹ - nghệ nhân hát then cùng dàn thành viên của Tốp then Suối Ngàn. Anh cùng các thành viên tỉ mỉ trong từng đạo cụ, trang phục và nhờ sự cố vấn từ các chuyên gia, nghệ nhân cho tiết mục công phu. Dù vậy, tiết mục của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ lại nhận về kết quả kém kỳ vọng khi xếp hạng cuối cùng trong 6 tiết mục.

Trở lại công diễn 5, nam ca sĩ dần mất năng lượng, sự tự tin về bản thân sau khi thua cuộc ở nhiều trận đấu quan trọng tại chương trình. Hoàng Dũng không còn muốn giữ vị trí thủ lĩnh, thay vào đó, anh mong “tìm được những người đồng đội cho bản thân cảm giác là có thể nương tựa vào được. Vì tôi đã là người đóng vai trò đấy trong suốt những công vừa rồi và kết quả chưa được như mong muốn. Vậy nên, tôi cũng muốn tìm một nơi để mình có thể dựa vào".

Tương tự, Thái VG cũng hoài nghi chính bản thân. Anh đặt câu hỏi: “Không biết liệu ai còn chọn tôi về đội”, sau khi xếp hạng thấp trong bảng tổng sắp điểm hỏa lực ở nhiều vòng công diễn.

Từ một thủ lĩnh, nam rapper rơi vào tình thế đáng báo động, khi có thể là gương mặt tiếp theo phải nói lời chia tay với chương trình trước thềm chung kết.

Huỳnh Lập đang giữ vị trí thứ 24, chỉ trên Tùng Mint - anh tài bị loại ở tập trước.

Tâm điểm tranh luận tiếp tục bùng nổ khi Huỳnh Lập - thủ lĩnh của các Liên minh, người đưa cả đội đi đến chiến thắng ở nhiều vòng thi - lại chỉ nhận được 170 điểm hỏa lực, xếp hạng 24.

Vị trí của Huỳnh Lập không chỉ khiến anh bất ngờ, dàn anh tài trong chương trình tỏ ra bất bình. Hoàng Dũng, Thái VG đều cho biết không hiểu chuyện gì đang xảy ra với kết quả nói trên.

Đây không phải lần đầu Huỳnh Lập trải qua cảm giác này. Sau công diễn 2, khi Hiển Nhiên thua cuộc, Huỳnh Lập từng buồn bã, liên tục tự trách bản thân khi đội rơi vào nhóm nguy hiểm. Anh mất tự tin, nghi ngờ vào khả năng dẫn dắt nhóm trong vai trò thủ lĩnh.

Lý do bùng nổ tranh luận

Trên mạng xã hội, chủ đề “Chương trình khiến anh tài ngờ vực bản thân” thu hút sự bàn tàn sôi nổi của dân mạng trên các nền tảng. Thậm chí, các tài khoản mạng chỉ ra, không chỉ đến công diễn 4, dàn nghệ sĩ mới rơi vào tình huống mất niềm tin, hoài nghi vào bản thân. Ở các vòng trước đó, những thủ lĩnh như Hoàng Tôn hay Đông Hùng không ít lần tự dằn vặt khi tiết mục của đội họ thất bại.

Đơn cử, lúc 14 Casper phải rời khỏi chương trình, thủ lĩnh Đông Hùng buồn bã chia sẻ: “Tôi tự hỏi bản thân mình sai chỗ này, chỗ kia khiến 14 Casper sai chệch theo. Và nếu tôi làm tốt, cố gắng nhiều hơn, liệu 14 Casper có được ở lại hay không. Tôi sẽ phải mang hết những câu hỏi này đến hết chặng đường Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay”.

Hay sau công diễn 2, khi thành viên Lê Xuân Tiền bị loại khỏi chương trình, thủ lĩnh Hoàng Tôn cũng không giấu được sự buồn bã. Anh khóc, nói lời xin lỗi các thành viên trong nhóm và tự nhận trách nhiệm về bản thân.

“Năm nay, chương trình tính giữ chuỗi anh tài nghi ngờ năng lực bản thân theo từng công diễn à”; “Không hiểu điều gì đang xảy ra”; “Cuối cùng, tiêu chí bình chọn, đánh giá điểm hỏa lực của 350 khán giả tại phim trường là như thế nào vậy”... là những bình luận để lại từ công chúng.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc nhà sản xuất trao quyền quyết định cho khán giả tại trường quay là "con dao hai lưỡi". Bởi vì, họ chỉ đánh giá dựa trên cảm tính, ấn tượng trực tiếp với từng tiết mục ở thời điểm ghi hình. Họ không nhìn được sự đóng góp của từng cá nhân đối với tổng thể màn trình diễn hay chuyên môn âm nhạc. Ưu thế thuộc về những anh tài có sẵn lượng fan đông đảo hoặc tạo được độ nhận riêng về truyền thông, hình ảnh sau mỗi vòng công diễn. Với những nghệ sĩ còn lại, họ dễ dàng bị ngó lơ, thiếu sự đánh giá đúng mức, toàn diện.

Việc quyết định anh tài ở lại hay ra đi tùy thuộc vào lựa chọn của khán giả tại trường quay.

Bất cập này xảy ra ngay từ những vòng công diễn đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Thời điểm ấy, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, tổng giám chế cho biết format chương trình bắt buộc có phần bình chọn của khán giả. 350 khán giả tại trường quay là những người được lựa chọn thông qua một số tiêu chí và trò chơi của chương trình.

"Tôi nghĩ rất khó để tạo ra sự công bằng với tất cả. Việc khán giả lựa chọn ngay sau mỗi tiết mục, cảm xúc của họ lúc đó cũng khác, hiệu ứng tại phim trường, mọi thứ cảm tính. Còn khi phát sóng, khán giả có cảm xúc khác. Vì vậy, việc thay đổi rất khó và format chương trình đã như vậy rồi. Chúng ta phải chấp nhận luật chơi. Tôi tin 350 khán giả ở trường quay không đại diện cho tất cả người xem. Thế nên, kết quả chắc chắn sẽ có tranh cãi", bà Vân Hạnh nói.

An Anh