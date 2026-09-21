'Nhóm nhạc thần tượng ảo hàng đầu Hàn Quốc' PLAVE 'tung chiêu' dịp lễ Trung Thu

PLAVE đã phát hành phiên bản A của video giới thiệu cho mini album thứ năm HYPERDRIVE vào lúc nửa đêm ngày 21/9 (giờ Hàn Quốc).

Video giới thiệu cho thấy các thành viên mặc áo khoác đua xe đứng trên một hàng chụp ảnh, với ánh đèn flash nhấp nháy. Nó tiếp nối phiên bản A của ảnh concept, trong đó các thành viên đeo kính bảo hộ, đứng trước lốp xe và đường đua, với các góc chụp toàn thân, cận cảnh và nhóm.

HYPERDRIVE là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm kể từ mini album thứ tư Caligo Pt.2", ra mắt khoảng sáu tháng trước đó.

Phiên bản kỹ thuật số sẽ được phát hành vào ngày 12/10, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc), và album vật lý sẽ ra mắt vào ngày 13/10.

Trong khi đó, nhóm đã trình diễn một ca khúc chưa phát hành như một tiết mục encore trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên KEEP IT MANIC vào ngày 12 và 13/9, tại Sân vận động Incheon Munhak.

PLAVE đã công bố lịch trình trở lại đầy đủ vào đầu tháng này trước khi phát hành vào tháng Mười. PLAVE cũng được xướng tên trong danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia MMA 2026 cùng với RIIZE, NCT WISH, ALPHA DRIVE ONE và LNGSHOT.