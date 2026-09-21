Gần 20 năm ca hát, Quốc Thiên vẫn khiến khán giả 8X, 9X, Gen Z đồng loạt hát theo
Xuất hiện tại TPHCM tối 20-9, Quốc Thiên tổ chức "Meet & Greet cùng Quốc Thiên: Real Connection" dành riêng cho người hâm mộ.
Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý khi Quốc Thiên ngẫu hứng song ca “Hoa và Váy” cùng khán giả. Điều thú vị là sức hút của Quốc Thiên không chỉ nằm ở một thế hệ khán giả, mà từ khán giả 8X, 9X cho đến những gương mặt Gen Z.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gan-20-nam-ca-hat-quoc-thien-van-khien-khan-gia-8x-9x-gen-z-dong-loat-hat-theo-post872601.html