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Gần 20 năm ca hát, Quốc Thiên vẫn khiến khán giả 8X, 9X, Gen Z đồng loạt hát theo

Xuất hiện tại TPHCM tối 20-9, Quốc Thiên tổ chức "Meet & Greet cùng Quốc Thiên: Real Connection" dành riêng cho người hâm mộ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Quốc Thiên tổ chức "Meet & Greet cùng Quốc Thiên: Real Connection"

Quốc Thiên tổ chức "Meet & Greet cùng Quốc Thiên: Real Connection"

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý khi Quốc Thiên ngẫu hứng song ca “Hoa và Váy” cùng khán giả. Điều thú vị là sức hút của Quốc Thiên không chỉ nằm ở một thế hệ khán giả, mà từ khán giả 8X, 9X cho đến những gương mặt Gen Z.

Quốc Thiên và khán giả tại buổi gặp đặc biệt

Quốc Thiên và khán giả tại buổi gặp đặc biệt

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gan-20-nam-ca-hat-quoc-thien-van-khien-khan-gia-8x-9x-gen-z-dong-loat-hat-theo-post872601.html