Vương Anh Tú ôn lại chuyện cũ cùng dàn Anh Tài: Will chờ 10 năm chưa mua được nhạc
Tại buổi fancon đầu tiên trong sự nghiệp, Vương Anh Tú có dịp hồi tưởng những kỷ niệm cùng dàn Anh Tài. Khán giả chuyển từ trạng thái cảm động khi biết Vương Anh Tú là khách mời duy nhất tại fan meeting của Duy Khánh, đến "cảm lạnh" với lý do Will chưa thể hát nhạc của người bạn đồng niên.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/vuong-anh-tu-on-lai-chuyen-cu-cung-dan-anh-tai-will-cho-10-nam-chua-mua-duoc-nhac-post1878157.tpo