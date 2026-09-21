Vương Anh Tú ôn lại chuyện cũ cùng dàn Anh Tài: Will chờ 10 năm chưa mua được nhạc

Từng phải nghỉ học sớm để mưu sinh, Kim Đào trải qua nhiều công việc từ giúp việc, rửa ly đến giao hàng. Khi lên TPHCM tham gia gameshow, cô từng phải ngủ ở công viên để tiết kiệm chi phí, trước khi từng bước tạo dựng chỗ đứng trong nghề diễn.