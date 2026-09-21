Chung kết 3 'Chuông vàng vọng cổ' 2026:Bất ngờ Mỹ Duyên bị loại

Top 5 thí sinh trong phần nghe công bố kết quả vào Top 3

Tối 20.9, tại Phim trường Nhà hát HTV diễn ra vòng Chung kết 3 cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ 21 năm 2026 với chủ đề “Chạm khúc ân tình”. Đây là vòng thi quyết định 3 gương mặt có điểm số cao nhất bước vào Chung kết xếp hạng và trao giải.

Chung kết 3 với sự thi diễn của Top 5 gồm Võ Thị Bé (sinh năm 1998, Cà Mau), Trần Văn Khiêm (1991, An Giang), Huỳnh Kim Tho (1990, An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2003, Đồng Tháp) và Huỳnh Văn Tánh (1991, Tây Ninh).

Cuộc thi do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức. Ban giám khảo Chung kết 3 gồm NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và giám khảo khách mời NSND Quế Trân.

Tương tự các vòng thi trước, Top 5 được chia thành 3 đội dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên. Theo kết quả bốc thăm, Võ Thị Bé và Nguyễn Thị Mỹ Duyên thuộc đội NSND Hồ Ngọc Trinh; Huỳnh Văn Tánh và Huỳnh Kim Tho thuộc đội NSƯT Ngọc Đợi; Trần Văn Khiêm thuộc đội NSƯT Võ Minh Lâm.

Mỗi thí sinh dự thi một trích đoạn cải lương theo chủ đề của đêm thi. Không dừng ở phần ca vọng cổ, các thí sinh phải hóa thân vào nhân vật, xử lý tình huống, thể hiện diễn xuất và làm chủ sân khấu.

Võ Thị Bé thi trích đoạn "Áo cưới trước cổng chùa" với sự trợ diễn của NSƯT Lam Tuyền và NS Hoàng Oanh

Mỹ Duyên thể hiện vai Út Lượm trong "Cung đàn nào cho em"

Võ Thị Bé là thí sinh mở màn với tiết mục Áo cưới trước cổng chùa (tác giả Kiên Giang), có sự trợ diễn của NSƯT Lam Tuyền và NS Hoàng Oanh. Nguyễn Thị Mỹ Duyên thể hiện Cung đàn nào cho em (tác giả Huỳnh Anh), cùng các nghệ sĩ trợ diễn Nguyễn Văn Khởi – Chuông vàng vọng cổ 2017, Võ Hoàng Dư, Thanh Hồng và Thanh Đông.

Huỳnh Văn Tánh dự thi "Duyên kiếp", với phần trợ diễn của NSƯT Vân Hà và NS Lê Hoàng Nghi

Kim Tho thể hiện vai Thúy Liễu trong "Lan và Điệp"

Phần thi của Trần Văn Khiêm với sự trợ diễn của NSƯT Thu Vân – Chuông vàng vọng cổ 2009 và bé Anh Thư

Huỳnh Văn Tánh dự thi Duyên kiếp (tác giả Hoàng Song Việt), với phần trợ diễn của NSƯT Vân Hà và NS Lê Hoàng Nghi – Chuông vàng vọng cổ 2014. Huỳnh Kim Tho thể hiện Lan và Điệp (tác giả Loan Thảo), cùng NS Thanh Toàn – Chuông vàng vọng cổ 2015 và NS Thúy Loan.

Khép lại đêm thi là Trần Văn Khiêm với Bài ca tim mẹ (tác giả Ngọc Tranh, chuyển thể cải lương Trương Vũ), có sự trợ diễn của NSƯT Thu Vân – Chuông vàng vọng cổ 2009 và bé Anh Thư.

Mỹ Duyên chưa giữ được phong độ

Nếu ở hai đêm Chung kết 1 và Chung kết 2, Nguyễn Thị Mỹ Duyên liên tiếp có số điểm cao nhất thì tại Chung kết 3, thí sinh trẻ của Đồng Tháp lại chưa đạt được phong độ như những vòng thi trước. Phần ca của Mỹ Duyên được đánh giá tốt nhưng chưa tạo được sự thăng hoa cần thiết, trong khi diễn xuất còn một số điểm chưa thật sự tự nhiên.

NSND Trọng Phúc cho rằng Mỹ Duyên có thế mạnh về cảm xúc và thoại, đồng thời đánh giá thí sinh đã lựa chọn một kịch bản phù hợp. Tuy nhiên, ở phần thể hiện lần này, cô chưa giữ được sự cân bằng giữa hình thể, cảm xúc và giọng ca.

“Ca thì tốt rồi, không có lỗi đâu, chỉ có một chút ở câu vọng cổ thôi, rất uổng. Em cần tập trung hơi, giữ cột hơi chắc hơn để phần ca tốt hơn”, NSND Trọng Phúc nhận xét.

Theo NSND Phượng Loan, Mỹ Duyên có ngoại hình phù hợp với nhân vật và bộ áo dài cũng tương đối phù hợp với tiết mục. Tuy nhiên, việc quá tập trung giữ cột hơi khiến hình thể của thí sinh trở nên thiếu thoải mái.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Võ Thị Bé có cùng số điểm, nhưng Võ Thị Bé có điểm phần ca cao hơn nên giành quyền bước tiếp

NSND Phượng Loan cũng chỉ ra một số chi tiết trong diễn xuất cần được đẩy mạnh hơn, nhất là ở những đoạn nhân vật nghe tiếng đàn, tìm kiếm và gặp lại người bạn. Theo nữ nghệ sĩ, những chuyển biến trong ánh mắt, nét mặt cần được thể hiện rõ hơn để dẫn dắt cảm xúc của nhân vật.

“Những cảm xúc đó phải đẩy mình lên. Khi em nhận cây đàn, em phải có cảm giác thương, nhớ và trân trọng, để tình cảm với nhân vật và câu chuyện thấm thêm một chút nữa”, NSND Phượng Loan góp ý.

NSND Quế Trân đánh giá Mỹ Duyên là một cô đào trẻ, sáng sân khấu và có tiềm năng với cải lương. Theo nữ nghệ sĩ, Cung đàn nào cho em phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật mà Mỹ Duyên thể hiện.

Tuy nhiên, ở những câu vọng cổ quan trọng, Mỹ Duyên chưa giải tỏa được hết cảm xúc của nhân vật. NSND Quế Trân cho rằng thí sinh cần biết phân bổ sức lực, tiết chế ở những đoạn cần thiết để dành sức cho những câu ca cần khai thác.

“Câu vọng cổ của em hôm nay có lẽ cũng chưa đã, sẽ còn nhiều tiếc nuối. Nhưng một tiết mục phối hợp cả ca và diễn trong một trích đoạn tâm lý xã hội là không dễ, bởi đến vòng này các em không chỉ đứng ca mà đã phải diễn, nên sức khỏe và sự tập trung cũng bị phân tán một phần”, NSND Quế Trân nhận xét.

Những góp ý của ba giám khảo cho thấy Mỹ Duyên vẫn có nhiều lợi thế về giọng ca, ngoại hình và khả năng biểu đạt cảm xúc, song ở vòng thi quyết định, những hạn chế trong xử lý hình thể, diễn xuất và phân bổ sức lực đã ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Huỳnh Kim Tho dẫn đầu, Võ Thị Bé giành suất cuối

So với Mỹ Duyên có phần giảm phong độ thì phần thi của Kim Tho có màu sắc và nhận được nhiều lời khen. Trong Lan và Điệp, Kim Tho trong vai Thúy Liễu, ở phân đoạn cùng chồng là Điệp về thăm mẹ chồng, thái độ quen thói tiểu thơ, hỗn hào với mẹ chồng và sau đó “quay đầu” hối lỗi, Ở kịch bản gốc phần vai của Thúy Liễu khá ít, vì thế tác giả đã viết thêm đoạn cho Kim Tho, Tho đã thể hiện tốt phần thi này,

Vai Thúy Liễu của Kim Tho trong "Lan và Điệp" được đánh giá cao

So với Mỹ Duyên có phần giảm phong độ, Huỳnh Kim Tho để lại nhiều dấu ấn hơn với tiết mục có màu sắc và nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo. Trong Lan và Điệp, Kim Tho vào vai Thúy Liễu, thể hiện phân đoạn cùng chồng là Điệp về thăm mẹ chồng. Nhân vật ban đầu bộc lộ tính cách tiểu thư, có phần hỗn hào với mẹ chồng, sau đó chuyển sang trạng thái hối lỗi, “quay đầu”.

Ở kịch bản gốc, vai Thúy Liễu có đất diễn khá ít nên tác giả đã viết thêm một đoạn dành cho Kim Tho. Thí sinh đã tận dụng tốt phần ca, diễn ở đoạn sau của tiết mục, tạo được màu sắc riêng.

Sau phần thi của Top 5, Huỳnh Kim Tho là thí sinh có điểm số cao nhất, số điểm kế đến là Trần Văn Khiêm. Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Võ Thị Bé có cùng số điểm, nhưng Võ Thị Bé có điểm phần ca cao hơn nên giành quyền bước tiếp.

Như vậy, ba thí sinh giành quyền vào Chung kết xếp hạng và trao giải gồm Huỳnh Kim Tho, Trần Văn Khiêm và Võ Thị Bé. Kết quả này đồng nghĩa với việc Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Huỳnh Văn Tánh cũng khép lại hành trình tại “Chuông vàng vọng cổ” 2026 sau Chung kết 3.

Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ 21 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27.9.2026.