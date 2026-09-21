Ngày 21/9, CNN đưa tin người mẫu Presley Gerber, con trai siêu mẫu Cindy Crawford, đã qua đời ở tuổi 27. Đại diện của Cindy Crawford xác nhận thông tin với truyền thông.

Theo Văn phòng Giám định Y khoa hạt Los Angeles, Presley qua đời ngày 20/9 tại một cơ sở cai nghiện. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố.

Đại diện của Cindy Crawford chia sẻ với CNN: “Gia đình mong muốn được tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn và đau buồn này”.

Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27. Ảnh: Cass Bird

Presley Gerber sinh năm 1999 tại California, là con trai của Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber. Giống em gái Kaia Gerber, Presley gia nhập làng thời trang từ khi còn trẻ. Anh lần đầu trình diễn trên sàn catwalk năm 16 tuổi.

Sau đó, Presley tiếp tục xuất hiện trong các show diễn của nhiều thương hiệu danh tiếng và tham gia những chiến dịch quảng cáo lớn. Anh cũng từng góp mặt trên các tạp chí thời trang như GQ Style và The New York Times Style Magazine.

Presley Gerber làm người mẫu từ năm 16 tuổi. Ảnh: IGNV

Bên cạnh công việc người mẫu, Presley còn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Theo thông tin trên trang DNA Model Management, anh ký hợp đồng với công ty này vào năm 2019.

Trong những năm gần đây, Presley từng công khai chia sẻ về các vấn đề sức khỏe tinh thần và quá trình đối mặt với chứng nghiện chất gây nghiện. Xuất hiện trên podcast Studio 22 năm 2023, anh cho biết sức khỏe tinh thần đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và mong muốn sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Tháng 12 năm ngoái, Presley đăng một video trên Instagram nói về việc sử dụng một số loại thuốc kê đơn, trong đó có thuốc chống trầm cảm. Trong đoạn chia sẻ, anh cho biết bản thân từng trải qua nhiều mất mát dưới những hình thức khác nhau.

Presley Gerber bên cạnh gia đình. Ảnh: Cass Bird

Khi đó, Cindy Crawford để lại lời nhắn động viên con trai: “Presley, mẹ yêu con và con không hề đơn độc”.

Hồi tháng 7, nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 của Presley, Cindy Crawford đăng bài chúc mừng con trai trên Facebook. Nữ siêu mẫu viết: “Mẹ vô cùng tự hào về người đàn ông mà con đã trở thành nhưng mẹ sẽ luôn nhìn con như cậu con trai bé bỏng của mẹ”.

Đầu tháng 9, Kaia Gerber cũng đề cập đến những khó khăn của anh trai trong cuộc phỏng vấn với Vogue Mỹ. Nữ người mẫu cho biết việc một thành viên trong gia đình nghiện ngập đã ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả mọi người.

Sự ra đi của Presley Gerber khiến gia đình, bạn bè và những người yêu mến anh đau buồn.

Video: The Industry Fashion