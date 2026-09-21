7 ngôi sao thế giới ở ASIAD

Pan Zhanle - bơi lội: Kỷ lục gia thế giới Zhanle từng làm dậy sóng đường đua xanh tại Olympic Paris (Pháp) khi xuất sắc giành huy chương vàng ở cự ly 100 m tự do và nội dung 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam, cùng một huy chương bạc ở nội dung 4x100 m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Kình ngư 22 tuổi từng giành tới 7 huy chương, trong đó có 3 HCV, tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) ba năm trước. Ảnh: Reuters.

Haruka Kitaguchi - ném lao: Nhà vô địch Olympic, Haruka Kitaguchi, bước vào kỳ ASIAD 2026 trên sân nhà với phong độ chói sáng sau khi tự phá kỷ lục quốc gia của Nhật Bản với cú ném đạt mốc 68,92 m tại giải World Athletics Ultimate Championship lần đầu tiên tổ chức ở Budapest (Hungary). Ảnh: Reuters.

An Se-young - cầu lông: Tay vợt số một thế giới An Se-young đã giành HCV tại Olympic Paris (Pháp) cùng hai chức vô địch thế giới vào các năm 2023 và 2026. Cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất để vượt qua Wang Zhiyi (Trung Quốc) và Akane Yamaguchi (Nhật Bản) nhằm đoạt HCV tại Nagoya. Ảnh: Instagram.

Ấn Độ - cricket: Đội tuyển cricket nam Ấn Độ sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm và các tài năng trẻ đang lên, tiêu biểu là thần đồng Vaibhav Sooryavanshi cùng mũi nhọn ném bóng nhanh Jasprit Bumrah. Ấn Độ hiện là đương kim vô địch T20 World Cup, Champions Trophy và Asia Cup. Ảnh: Instagram.

Carlos Yulo - thể dục dụng cụ: Yulo đã làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên Philippines đầu tiên giành HCV Olympic ở môn thể dục dụng cụ sau màn trình diễn xuất sắc tại bài thi thể dục tự do nam tại Paris (Pháp), trước khi hoàn tất cú đúp vàng với danh hiệu thứ hai ở nội dung nhảy chống. Ảnh: Instagram.

Alexandra Eala - quần vợt: Gương mặt tiên phong của quần vợt Philippines, Eala, vừa trải qua một mùa giải đột phá rực rỡ tại các tour đấu chuyên nghiệp. Nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và sự tiến bộ vượt bậc, cô đang trở thành một trong những tài năng trẻ được chú ý nhất làng banh nỉ. Tay vợt 21 tuổi hiện đứng thứ 18 thế giới này từng giành HCĐ ở cả nội dung đơn nữ và đôi nam nữ tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Instagram.

Arshad Nadeem - điền kinh: Đương kim vô địch ném lao Olympic, Arshad Nadeem, sẽ bước vào giải đấu với vị thế ứng cử viên số một tuyệt đối, đặc biệt là sau khi đối thủ lớn nhất người Ấn Độ, Neeraj Chopra, phải rút lui khỏi ASIAD 2026 do bị rách dây chằng mắt cá chân. Ảnh: Instagram.