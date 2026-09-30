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Thống kê trận đấu Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Brunei: Matthew Elliot Wing Kai Chin Orr tỏa sáng, Hong Kong (Trung Quốc) giành trọn 3 điểm

Hong Kong (Trung Quốc) vượt qua Brunei với tỷ số 2-0. Matt Orr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Brunei kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Hong Kong (Trung Quốc) vượt trội về số cú sút trúng đích (11), nhưng Brunei lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-hong-kong-trung-quoc-2-0-brunei-matthew-elliot-wing-kai-chin-orr-toa-sang-hong-kong-trung-quoc-gianh-tron-3-diem-467188.html