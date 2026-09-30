Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 ngày 30-9: Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử khi vào chung kết boxing

Ngày 30-9, chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20; Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử vào chung kết boxing khi đánh bại nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số 5-0 ở bán kết hạng 51kg nữ; Lưu Diễm Quỳnh giành huy chương đồng boxing hạng 75kg nữ. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 2-0.

VĐV Nguyễn Thị Tâm (trang phục đỏ) vào chung kết boxing khi đánh bại nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan). Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tính đến 19 giờ 30 tối 30-9 (giờ Việt Nam), đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục thống trị vị trí thứ nhất bảng tổng sắp với 150 huy chương vàng, 66 huy chương bạc và 59 huy chương đồng. Nhật Bản đứng vững ở ngôi á quân khi sở hữu 50 huy chương vàng, 76 huy chương bạc và 73 huy chương đồng. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn thể thao Hàn Quốc với thành tích 24 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 48 huy chương đồng.

Với việc đóng góp thêm 1 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam tạm giữ vị trí thứ 20 với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 tính đến 19 giờ 30 phút ngày 30-9. Ảnh: results.asiangames2026.org