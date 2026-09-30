Vượt qua Uzbekistan trên chấm luân lưu, U23 Nhật Bản vào chung kết ASIAD 20

Tối 30/9, U23 Uzbekistan chạm trán Nhật Bản tại bán kết môn bóng đá nam ASIAD 20 trên sân Nagai (Osaka).

Hai đội bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ sau những chiến thắng liên tiếp trước đó. U23 Nhật Bản nhập cuộc chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Uzbekistan mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

U23 Uzbekistan có trận đấu đầy nỗ lực trước Nhật Bản.

Phút 6, một hậu vệ Nhật Bản phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Bakhromov tung cú sút ngay nhưng bị thủ môn đội chủ nhà bắt gọn.

Càng chơi, U23 Uzbekistan càng cho thấy sự tự tin và sớm tìm được bàn mở tỷ số. Phút 9, từ một tình huống phản công nhanh, Khamidov băng xuống bên cánh rồi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trong để Bakhromov dứt điểm một chạm tung lưới Nhật Bản.

Nhưng khi vừa có được lợi thế, U23 Uzbekistan đã phải thay người bất đắc dĩ khi Saidnurullaev gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Ibraimov được tung vào sân thay thế.

Dù thay đổi nhân sự bất đắc dĩ, Uzbekistan vẫn duy trì được thế trận tốt. Phút 28, đội bóng áo trắng được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Urinboev quyết định sút thẳng về phía khung thành Nhật Bản, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối phương.

Đến phút 32, đội chủ nhà mới có tình huống hiếm hoi đưa được bóng vào vòng cấm Uzbekistan, nhưng các hậu vệ đội khách nhanh chóng hóa giải.

Những phút cuối hiệp một, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép nhưng vẫn không tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng.

Bước sang hiệp hai, U23 Nhật Bản lập tức đẩy cao đội hình với mục tiêu tìm bàn gỡ. Trong khi đó, Uzbekistan vẫn theo đuổi cách đá phòng ngự phản công.

U23 Nhật Bản giành vé vào chung kết môn bóng đá nam ASIAD 20.

Phút 55, U23 Uzbekistan có cơ hội phản công, Orinboev thực hiện đường chuyền dài để Ibraimov băng lên dứt điểm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Nhật Bản.

Sau tình huống này, sức ép của đội chủ nhà ngày càng lớn. Phút 60, Yokoyama đi bóng từ cánh trái, ngoặt vào trong rồi tung cú sút căng khiến thủ môn Muratbaev phải vất vả cản phá.

Không lâu sau, Ozeki có pha đánh gót tinh tế để Ishibashi băng lên dứt điểm. Nhưng một lần nữa Muratbaev chơi xuất sắc khi dùng chân cản phá, giúp Uzbekistan giữ được lợi thế.

Những phút tiếp theo, Nhật Bản gần như dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương tấn công, khiến đại diện Trung Á chỉ biết co cụm phòng ngự.

Phút 88, từ quả tạt bên cánh trái, Ishibashi bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, hạ gục thủ môn Muratbaev, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trong thời gian bù giờ, hai đội chủ động chơi chậm lại và không bên nào ghi được thêm bàn thắng.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, U23 Nhật Bản và Uzbekistan hòa 1-1. Hai đội buộc phải bước vào 30 phút hiệp phụ để phân định tấm vé vào chung kết ASIAD 20.

Bước vào hiệp phụ, U23 Nhật Bản tiếp tục là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Phút 96, Ozeki đi bóng rồi tung cú sút chéo góc, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Uzbekistan rồi bật ra ngoài.

Đến phút 101, Shimamoto có cơ hội rất tốt trong vòng cấm để giúp đội nhà vươn lên. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đi đúng vị trí thủ môn Muratbaev.

Sang hiệp phụ thứ hai, Uzbekistan chơi chủ động hơn khi sẵn sàng đẩy cao đội hình mỗi khi có cơ hội.

Phút 108, Fayzullaev cầm bóng đột phá rồi tung cú sút từ góc hẹp, nhưng bóng đi chệch khung thành Nhật Bản trong gang tấc.

Những phút còn lại, hai đội tiếp tục chơi giằng co nhưng không bên nào có thể ghi thêm bàn thắng.

Sau 120 phút, tỷ số vẫn là 1-1 và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân thắng bại. Trên chấm 11m, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 9-8, qua đó lấy vé vào chung kết.

Đối thủ của đội bóng xứ mặt trời mọc trong trận tranh Huy chương Vàng ASIAD 20 là U23 Hàn Quốc.