5 cách AI đang thay đổi ngành du lịch

Lập kế hoạch du lịch cá nhân hóa

Một trong những ứng dụng rõ ràng nhất của AI là lập kế hoạch hành trình được cá nhân hóa.

Thay vì tuân theo lịch trình tiêu chuẩn kéo dài 3 hoặc 7 ngày, du khách có thể đưa ra các yêu cầu cụ thể về ngân sách, sở thích, quỹ thời gian và mong muốn cá nhân. Trợ lý ảo AI có thể dựa vào các yêu cầu đó để đề xuất một kế hoạch riêng biệt, phù hợp với từng người.

Ví dụ, một du khách quan tâm đến lịch sử có thể nhận được lịch trình khác hoàn toàn so với người chủ yếu quan tâm đến bãi biển, ẩm thực hoặc các hoạt động mạo hiểm.

Thay đổi quan trọng ở đây là lịch trình được xây dựng dựa trên nhu cầu của du khách thay vì chỉ tập trung vào điểm đến.

Khám phá điểm đến thông minh hơn

AI cũng có thể thay đổi cách mọi người khám phá các điểm đến. Ngày nay, các điểm đến nổi tiếng thường chiếm ưu thế trên kết quả tìm kiếm, mạng xã hội và các nền tảng du lịch. Các hệ thống gợi ý dựa trên AI có thể giới thiệu cho du khách những địa điểm ít được biết đến hơn nhưng lại phù hợp với sở thích của họ.

Điều này có thể tạo ra cơ hội cho các điểm đến quy mô nhỏ và các doanh nghiệp du lịch địa phương.

Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách chúng ta đi du lịch. Minh họa: AI

Tuy nhiên, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng nếu các hệ thống AI quá phụ thuộc vào các tín hiệu về độ phổ biến hiện có, các thuật toán có thể vô tình hướng thêm nhiều du khách đến cùng điểm đến và nền tảng quen thuộc đó.

Do đó, cách thức thiết kế AI và nguồn thông tin mà nó sử dụng sẽ đóng vai trò rất quan trọng.

Các dịch vụ du lịch tích hợp AI

AI cũng có thể giúp trải nghiệm du lịch thực tế trở nên suôn sẻ và thuận tiện hơn.

Các nền tảng du lịch có thể sử dụng AI để đưa ra gợi ý cá nhân hóa, giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về điểm đến và hỗ trợ du khách tiếp cận các dịch vụ.

Ví dụ, nền tảng kỹ thuật số "Incredible India" (Ấn Độ diệu kỳ) đã được nâng cấp của Ấn Độ có tích hợp AI giúp cá nhân hóa trải nghiệm du khách thông qua các tính năng như cập nhật thời tiết theo thời gian thực, gợi ý khám phá thành phố và thông tin dịch vụ du lịch.

Đây là minh chứng cho thấy AI đang chuyển từ một công nghệ thử nghiệm thành một phần thiết thực trong hạ tầng du lịch.

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ

Ngôn ngữ có thể là một trong những thách thức lớn nhất khi đi du lịch nước ngoài. Các công cụ dịch thuật tích hợp AI giúp du khách giao tiếp, hiểu các biển báo và tiếp cận thông tin bằng những ngôn ngữ xa lạ một cách dễ dàng hơn.

Khả năng dịch thuật theo thời gian thực đặc biệt hữu ích trong các tình huống giao tiếp tại khách sạn, nhà hàng, khi sử dụng phương tiện di chuyển hay tham gia các trải nghiệm tại địa phương.

Đối với du khách, điều này giúp việc du lịch nước ngoài trở nên dễ dàng hơn.

Đối với các doanh nghiệp địa phương, nó giúp họ phục vụ du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau một cách thuận lợi hơn.

Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch thấu hiểu du khách

AI không chỉ thay đổi khía cạnh người tiêu dùng trong ngành du lịch. Các khách sạn, hãng hàng không, công ty lữ hành, điểm đến và các doanh nghiệp khác có thể tận dụng dữ liệu và AI để thấu hiểu hành vi của du khách, đồng thời cải thiện hoạt động tiếp thị và chất lượng dịch vụ.

Tháng 6/2026, Bộ Du lịch Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Google Ấn Độ, tập trung vào các lĩnh vực: quảng bá du lịch kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, khai thác thông tin chi tiết từ dữ liệu và nâng cao năng lực.

Điều này phản ánh một xu hướng chuyển dịch rộng hơn: sử dụng dữ liệu và AI để nắm bắt các xu hướng du lịch cũng như hành vi của du khách.

Tuy nhiên, mục đích cốt lõi của du lịch vẫn vô cùng giản đơn: trải nghiệm những vùng đất mới lạ, gặp gỡ con người, khám phá văn hóa và tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ.

Vì thế, công nghệ không nên và không thể thay thế yếu tố con người trong du lịch. Công nghệ có thể mang lại sự thuận tiện cho việc đi lại, nhưng xét cho cùng, du lịch vẫn phụ thuộc vào con người, cộng đồng, văn hóa, cảnh quan và những trải nghiệm thực tế. Thách thức đặt ra là tìm được sự cân bằng phù hợp.