Cận cảnh thiết kế Huawei Mate 90 qua ảnh thực tế: Mặt lưng chia đôi và camera XMAGE lớn

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu điện thoại cao cấp Huawei Mate 90 vừa xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ ngôn ngữ tạo hình mới lạ trước ngày ra mắt chính thức. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với tùy chọn màu xanh lá mới, kết cấu mặt lưng phân tách hai nửa độc đáo và cụm mô-đun camera mang kích thước đáng kể ở mặt sau.

Huawei Mate 90 Series sẽ ra mắt vào ngày 1/10

Đột phá tạo hình với kết cấu mặt lưng chia đôi

Thay vì sử dụng mặt lưng kính phẳng đồng nhất quen thuộc, Huawei Mate 90 áp dụng phong cách thiết kế chia cắt không gian đối lập. Nửa trên của mặt lưng được gia công với họa tiết đường kẻ đan xen phức tạp, các đường vân dọc và ngang xếp chồng mô phỏng chất liệu vải dệt cao cấp. Bề mặt vân sần này có khả năng tán xạ và thay đổi hiệu ứng ánh sáng theo từng góc cầm nắm thực tế.

Ảnh thực tế của Huawei Mate 90

Trái ngược với sự cầu kỳ ở nửa trên, phần nửa dưới mặt lưng lại mang bề mặt trơn nhẵn tối giản, vuốt thẳng xuống logo thương hiệu kim loại sáng bóng đặt sát mép đáy. Toàn bộ cấu trúc mặt lưng được bao bọc bởi phần khung viền kim loại hoàn thiện màu vàng đồng, mang lại diện mạo kết hợp hài hòa giữa sự phá cách và sang trọng.

Chi tiết module quang học XMAGE và cấu hình cảm biến

Điểm nhấn công nghệ ở mặt sau của Huawei Mate 90 là cụm camera dạng tròn cỡ lớn chiếm phần lớn không gian phía trên. Đường viền bao quanh cụm camera được xử lý bóng bẩy, tạo độ tương phản rõ rệt với nền vân sần của nắp lưng.

Về bố cục phần cứng, ba ống kính máy ảnh được xếp đối xứng xung quanh phần trung tâm nhô cao. Vị trí trung tâm khắc chìm logo thương hiệu quang học XMAGE. Phía trên logo tích hợp hệ thống cảm biến lấy nét tự động bằng laser, trong khi phía dưới là cụm đèn flash LED trợ sáng, khẳng định sự đầu tư lớn vào năng lực xử lý hình ảnh.

Phiên bản Huawei Mate 90 RS Ultimate

Phiên bản Mate 90 RS Ultimate và thời điểm ra mắt dự kiến

Bên cạnh biến thể tiêu chuẩn màu xanh lá, hình ảnh rò rỉ còn tiết lộ phiên bản cao cấp nhất là Huawei Mate 90 RS Ultimate. Mẫu máy này sở hữu phong cách hai tông màu kết hợp với chất liệu mặt lưng làm từ gốm đỏ.

Các thông tin về cấu hình và ngoại hình xuất hiện sau khi một trang thông tin nội bộ của hãng tại thị trường Trung Quốc vô tình được công khai trong thời gian ngắn. Dữ liệu rò rỉ cùng áp phích quảng bá với họa tiết vòng bán nguyệt cho thấy dòng flagship mới dự kiến sẽ chính thức trình làng vào ngày 1/10.