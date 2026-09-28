Apple triển khai nhiều tính năng mới bảo vệ trẻ em khi dùng iPhone và iPad

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Apple vừa chính thức triển khai các tính năng an toàn mới nhất trên các thiết bị iPhone, iPad và Mac, giúp bảo vệ trẻ em, cho phép phụ huynh kiểm soát các trò chơi và ứng dụng mà con cái họ có thể sử dụng.

Cụ thể, Apple đã đăng tải video hướng dẫn cha mẹ các bước thực hiện và giới thiệu những tính năng mới được bổ sung cho các thiết bị dùng hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27.

Phụ huynh được hướng dẫn cách thiết lập Tài khoản Trẻ em và lựa chọn các tùy chọn bảo vệ phù hợp với độ tuổi của trẻ. Một trong những tính năng nổi bật là “Hỏi để duyệt web” (Ask to Browse), cho phép phụ huynh phê duyệt hoặc từ chối quyền truy cập vào các trang web cụ thể trên Safari. Tính năng này bổ sung cho tính năng “Hỏi để mua” (Ask to Buy), yêu cầu phụ huynh phê duyệt các lượt tải xuống và mua ứng dụng.

Với hai biện pháp bảo vệ này, cha mẹ có thể kiểm soát nội dung mà con cái họ tiếp xúc, từ ứng dụng và trò chơi đến các trang web trên Internet. Họ cũng có thể chấp thuận hoặc từ chối các liên lạc mới thông qua tính năng An toàn Giao tiếp (Communication Safety) được mở rộng. Bên cạnh đó, video cũng giới thiệu các công cụ mới về giới hạn thời gian sử dụng (Time Allowances) và lên lịch (Schedules).

Các tính năng mới này có thể dễ dàng điều chỉnh theo độ tuổi của trẻ và hoạt động trên các thiết bị chạy iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27./.