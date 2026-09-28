Giá RAM tăng gấp 6 lần, Micron, Asus và loạt hãng công nghệ đối mặt đợt tăng giá thiết bị

Chi phí bộ nhớ tăng phi mã kéo theo làn sóng nâng giá laptop

Nhà sản xuất máy tính xách tay chuyên chơi game XMG cùng thương hiệu máy trạm Schenker của Đức vừa thông báo tăng giá bán từ 100 đến 200 euro, tương đương từ 113 đến 228 USD cho phần lớn danh mục sản phẩm. Thậm chí, một số mẫu laptop ghi nhận mức tăng lên tới 300 euro, tương đương 342 USD. Đại diện hãng cho biết việc điều chỉnh giá bán xuất phát từ việc chi phí linh kiện đầu vào leo thang, trong khi biên lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn duy trì cố định.

Dữ liệu thực tế cho thấy các mẫu RAM DDR5 SO DIMM dùng cho laptop đã tăng giá gấp 6 lần so với thời điểm tháng 7/2025. Cùng thời gian này, các bộ RAM DDR5 UDIMM cho máy tính bàn tăng giá khoảng 4,5 lần, còn ổ cứng SSD chuẩn M2 tăng hơn 2 lần. Bên cạnh bộ nhớ, giá thành bảng mạch, CPU và card đồ họa cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng liên tục. Chi phí vận chuyển đường hàng không và bảo hiểm đường biển qua khu vực Trung Đông tăng cao cũng cộng hưởng đẩy giá thành phẩm lên cao.

Các khảo sát độc lập từ Tom's Hardware tại thị trường Mỹ ghi nhận xu hướng tăng phi mã của thị trường linh kiện. Điển hình, một bộ nhớ DDR5 tốc độ 5200 dung lượng 16 GB tăng 359%, từ 52 USD lên 239 USD. Phiên bản DDR5 tốc độ 5600 dung lượng 32 GB tăng 447%, từ 72 USD lên 394 USD. Đáng chú ý nhất, bộ kit DDR5 tốc độ 6400 dung lượng 128 GB tăng tới 933%, từ mức 329 USD vọt lên 3.399 USD. Tính trung bình, giá RAM DDR5 đã tăng gấp 5 lần chỉ sau 1 năm.

Số liệu từ nền tảng PCPartPicker cũng phản ánh tình trạng tương tự khi giá các bộ kit RAM phổ biến đều tăng từ 372% đến 485%. Trước sức ép giá linh kiện đầu vào tăng không ngừng, hàng loạt nhà sản xuất thiết bị lớn trên thế giới như Apple, Xiaomi, Acer và Asus đã lần lượt thông báo kế hoạch tăng giá bán sản phẩm đến tay người dùng.

Cơn sốt máy chủ trí tuệ nhân tạo và cuộc tranh cãi về nguồn cung linh kiện

Nguyên nhân cốt lõi của đợt tăng giá này xuất phát từ việc hệ thống trí tuệ nhân tạo toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ từ giai đoạn huấn luyện sang giai đoạn suy luận thực tế. Xu hướng này đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn hơn gấp nhiều lần. Các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới ưu tiên dồn nguồn lực sản xuất cho dòng bộ nhớ băng thông cao HBM vốn có biên lợi nhuận vượt trội để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu AI, dẫn đến sự cắt giảm mạnh mẽ sản lượng DRAM và chip nhớ NAND thông thường phục vụ máy tính cá nhân.

Về triển vọng thị trường, các lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành đang đưa ra những đánh giá rất khác nhau. Giám đốc điều hành Micron là ông Sanjay Mehrotra nhận định tình trạng khan hiếm nguồn cung DRAM và chip nhớ NAND sẽ tiếp tục kéo dài đến sau năm 2027 trước lực cầu khổng lồ từ mảng máy chủ AI và máy tính công nghiệp.

Ở góc nhìn hoàn toàn ngược lại, Giám đốc điều hành Asus là ông Jason Chen cho rằng thị trường linh kiện có thể bắt đầu hạ nhiệt từ nửa sau năm 2027. Lãnh đạo Asus phân tích rằng đà tăng giá sẽ gặp lực cản khi người tiêu dùng từ chối mua sắm ở mức giá quá cao. Đồng thời, việc các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc liên tục gia tăng công suất sẽ bù đắp phần nào sự thiếu hụt này.

Trong nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, nhà sản xuất chip nhớ CXMT của Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý khi được nhiều nhà sản xuất thiết bị tìm đến để thay thế nguồn hàng. Quy mô vốn hóa của CXMT đã vượt qua Tencent để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất tại thị trường Trung Quốc, cho thấy sự tái cơ cấu mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.