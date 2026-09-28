Huawei Mate 90 lộ diện mặt lưng chia đôi độc lạ cùng cụm camera XMAGE trước ngày ra mắt 1/10

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của thế hệ Huawei Mate 90 vừa rò rỉ trên các diễn đàn công nghệ trước thềm ra mắt dự kiến vào ngày 1/10 tại Trung Quốc. Mẫu điện thoại cao cấp này gây ấn tượng mạnh với phong cách hoàn thiện mới lạ, kết hợp giữa hai mảng vật liệu đối lập ở mặt lưng cùng module camera XMAGE kích thước lớn.

Huawei Mate 90 Series sẽ ra mắt vào ngày 1/10

Ngôn ngữ thiết kế mặt lưng chia đôi mang tính đột phá

Thay vì sử dụng kính phẳng đồng nhất như phần lớn thiết bị di động hiện nay, Huawei Mate 90 áp dụng cấu trúc chia cắt không gian thành hai nửa riêng biệt. Nửa trên của mặt lưng sở hữu hoa văn đan xen phức tạp gồm các đường vân dọc và ngang xếp chồng, mô phỏng kết cấu của chất liệu vải dệt cao cấp. Bề mặt nhám sần này có đặc tính quang học đặc biệt, cho khả năng phản chiếu ánh sáng thay đổi linh hoạt tùy theo góc nghiêng của tay cầm.

Ảnh thực tế của Huawei Mate 90

Trái ngược với sự cầu kỳ ở nửa trên, nửa dưới thân máy được xử lý theo dạng bề mặt trơn nhẵn tinh gọn, vuốt dài xuống phần logo kim loại sáng bóng ở cạnh đáy. Sự phối hợp giữa sắc xanh lá chủ đạo và bộ khung viền hoàn thiện màu vàng đồng tạo nên tổng thể ngoại hình vừa hiện đại, vừa mang đậm hơi thở thời trang.

Module camera XMAGE cỡ lớn và cấu trúc phần cứng quang học

Điểm nhấn kỹ thuật trung tâm ở nửa trên thân máy là module máy ảnh hình tròn cỡ lớn. Bao quanh cụm cảm biến là đường viền bóng bẩy giúp tạo độ tương phản thị giác rõ rệt với nền vân sần phía sau. Bên trong khối tròn này, ba ống kính quang học được sắp xếp cân đối xung quanh một khu vực trung tâm nhô cao.

Khu vực trung tâm được khắc chìm logo XMAGE định danh cho công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền từ Huawei. Bên cạnh ba ống kính chuyên dụng, cụm thiết bị còn tích hợp đèn flash LED nhỏ gọn ở phía dưới và cảm biến lấy nét tự động bằng laser đặt ở phía trên, hứa hẹn đem lại hiệu năng chụp ảnh nhanh và chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Phiên bản Huawei Mate 90 RS Ultimate

Biến thể Mate 90 RS Ultimate và mốc thời gian công bố

Bên cạnh phiên bản xanh lá tiêu chuẩn, dữ liệu rò rỉ còn tiết lộ biến thể đầu bảng Huawei Mate 90 RS Ultimate. Phiên bản đặc biệt này được chế tác với cấu trúc hai tông màu tương phản, kết hợp cùng mặt lưng gốm đỏ sang trọng và các đường nét cắt xẻ mang phong cách thể thao đặc trưng của dòng sản phẩm cao cấp nhất.

Dù thông tin giới thiệu trên trang chủ nội địa của hãng đã nhanh chóng được gỡ bỏ, các dữ liệu lưu trữ đã xác nhận thời điểm ra mắt chính thức của dòng Mate 90 sẽ diễn ra vào ngày 1/10. Hình ảnh vòng bán nguyệt trên poster cũng ngầm khẳng định ngôn ngữ thiết kế camera hình tròn đặc trưng cùng tông màu xanh lá sẽ là trọng tâm chính của thế hệ флагship mới.