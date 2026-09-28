Tin tặc chiếm đoạt tài khoản và máy chủ AI, thúc đẩy làn sóng tội phạm mạng mới

Các nhóm tin tặc không chỉ đánh cắp tài khoản sử dụng những công cụ AI đắt tiền mà còn xâm nhập máy chủ doanh nghiệp để tận dụng hạ tầng tính toán cho các mục đích riêng.

John Hultquist, Trưởng bộ phận phân tích của Google Threat Intelligence Group, cho biết đơn vị này nhận thấy hoạt động được gọi là “LLM-jacking” (chiếm quyền sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn) gia tăng mạnh trong năm nay. Các hình thức phổ biến bao gồm mua bán thông tin đăng nhập bị đánh cắp để truy cập các công cụ AI công cộng và chiếm dụng năng lực tính toán của doanh nghiệp nhằm vận hành các mô hình AI mà không phải trả chi phí.

“Trong thế giới ngầm, chúng tôi đang chứng kiến một nền kinh tế ngày càng phát triển xoay quanh quyền truy cập AI”, Hultquist nói với Financial Times.

THỊ TRƯỜNG NGẦM BÁN QUYỀN TRUY CẬP AI VỚI GIÁ RẺ

Theo Hultquist, việc được sử dụng các hệ thống AI đắt tiền với chi phí thấp mang lại cho tin tặc một lợi thế đáng kể về kinh tế và hiệu quả. Trong khi doanh nghiệp phải bỏ ra những khoản tiền lớn để sử dụng các mô hình AI phục vụ hoạt động kinh doanh và phòng thủ mạng, kẻ tấn công có thể tìm cách sử dụng chính những nguồn lực đó với chi phí thấp hơn nhiều.

“Điểm mấu chốt là tất cả những hành vi này mang lại cho họ một lợi thế về kinh tế hoặc hiệu quả so với chúng ta, bởi về cơ bản họ có thể tiếp cận những token này với mức giá rẻ hơn rất nhiều”, ông nói.

Nghiên cứu của Google Threat Intelligence Group cho thấy các chợ đen trên dark web hiện rao bán quyền truy cập vào các mô hình AI của những công ty như Anthropic, Google và OpenAI với mức giảm giá có thể lên tới 97%.

Mức giá này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các dịch vụ AI tiên tiến ngày càng trở nên đắt đỏ. Những gói đăng ký sử dụng các phiên bản cao cấp của ChatGPT hay Claude có thể có giá tới 200 USD mỗi người dùng mỗi tháng.

Tuy nhiên, việc sử dụng các tài khoản bị đánh cắp cũng đi kèm nguy cơ bị các phòng thí nghiệm AI phát hiện và khóa tài khoản. Để giải quyết vấn đề này, một số người bán trên thị trường ngầm thậm chí đưa ra cam kết “đảm bảo quyền truy cập”. Theo đó, nếu tài khoản ban đầu bị khóa, người mua sẽ được cung cấp thông tin đăng nhập mới mà không phải trả thêm tiền.

Theo Financial Times, điều này cho thấy quyền truy cập vào các hệ thống AI đang hình thành một loại hàng hóa mới trong nền kinh tế tội phạm mạng. Thay vì chỉ đánh cắp dữ liệu hoặc tiền, các nhóm tấn công có thêm động lực để chiếm đoạt những tài nguyên AI mà doanh nghiệp đã đầu tư với chi phí lớn.

MÁY CHỦ AI TRỞ THÀNH MỤC TIÊU MỚI CỦA TIN TẶC

Không chỉ nhắm tới tài khoản người dùng, các nhóm tội phạm mạng còn tìm cách xâm nhập trực tiếp vào máy chủ của doanh nghiệp để chiếm dụng năng lực tính toán.

Trong một số trường hợp, tin tặc xâm nhập các máy chủ được doanh nghiệp lưu trữ trên nền tảng đám mây, sau đó cài đặt các mô hình AI của chính chúng và sử dụng hệ thống bị chiếm quyền để vận hành những mô hình này.

Cách thức này có nhiều điểm tương đồng với hoạt động chiếm quyền kiểm soát máy tính để khai thác tiền mã hóa trước đây. Thay vì sử dụng tài nguyên bị đánh cắp để “đào” tiền mã hóa, kẻ tấn công có thể tận dụng CPU, GPU và năng lực tính toán mà doanh nghiệp đã trả tiền để vận hành các mô hình AI.

Hultquist cho biết một trong những vụ việc được theo dõi có liên quan đến một nhóm gián điệp mạng Trung Quốc “rất tích cực”. Nhóm này từng nhắm mục tiêu vào các tổ chức tại Mỹ.

Hultquist có khoảng 20 năm theo dõi các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn. Năm 2014, ông từng phát hiện hoạt động của một nhóm tin tặc Nga mà sau đó ông đặt tên là Sandworm. Hai năm sau, nhóm này được liên hệ với một cuộc tấn công chưa từng có vào lưới điện Ukraine.

Theo Hultquist, AI hiện đã được sử dụng bởi “mọi tác nhân đe dọa”. Điều đó đồng nghĩa các công cụ AI cũng sẽ phải trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động bảo đảm an ninh mạng.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các nhóm tấn công đang tìm cách khai thác AI cho những mục đích bất hợp pháp. Trong báo cáo gần đây nhất về việc lạm dụng AI theo quý, Anthropic cho biết họ đã phát hiện các tác nhân đe dọa tìm cách sử dụng công cụ Claude cho hoạt động độc hại tại hơn 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Yemen.

KHI DOANH NGHIỆP TỰ VẬN HÀNH AI, RỦI RO CŨNG DỊCH CHUYỂN

Một yếu tố khác đang làm thay đổi diện mạo của rủi ro an ninh mạng là xu hướng doanh nghiệp ngày càng muốn tự lưu trữ và vận hành các mô hình AI tùy chỉnh trên máy chủ của mình, thay vì hoàn toàn thuê năng lực tính toán từ các nhà cung cấp điện toán đám mây.

Xu hướng này có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn hệ thống AI và dữ liệu của mình, nhưng đồng thời tạo thêm những mục tiêu có giá trị cho tin tặc. Khi doanh nghiệp đầu tư lớn vào hạ tầng tính toán, chính năng lực đó trở thành một tài nguyên mà các nhóm tấn công có động cơ để chiếm đoạt.

“Nếu bạn đang trả tiền cho năng lực tính toán, vốn có thể rất đắt đỏ, thì đó sẽ trở thành một nguồn lực tiềm năng lớn đối với một tác nhân đe dọa”, Hultquist cảnh báo.

Theo ông, thời điểm hiện tại cũng là giai đoạn thuận lợi để tin tặc tìm cách xâm nhập các tài khoản và máy chủ doanh nghiệp. Nguyên nhân là nhiều công ty mới bắt đầu triển khai AI và vẫn chưa xác định rõ họ sẽ sử dụng bao nhiêu tài nguyên tính toán.

Một mức tăng đột biến trong hoạt động tính toán vì thế có thể chưa lập tức được xem là dấu hiệu bất thường. Doanh nghiệp có thể cho rằng mức sử dụng tăng cao đơn giản là kết quả của việc vừa triển khai thêm hạ tầng AI.

“Bạn có thể nghĩ rằng việc sử dụng năng lực tính toán tăng mạnh đột ngột là hoàn toàn bình thường vì bạn vừa triển khai tất cả cơ sở hạ tầng AI này”, ông nói. “Đó thực sự là một cơ hội để ai đó ẩn mình trong tiếng ồn.”

Hultquist cho rằng các doanh nghiệp không thể xem AI chỉ là một xu hướng nhất thời và chờ đợi những rủi ro an ninh mạng tự biến mất. Khi AI được sử dụng rộng rãi hơn, cả các nhóm tấn công lẫn bên phòng thủ đều sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ này.

“Bất kỳ ai cho rằng AI chỉ là một trào lưu và muốn để nó tự trôi qua sẽ có ngày thức dậy trong tình trạng ngập dưới nước”, ông nói. “Họ sẽ phải đối mặt với nhiều sự cố hơn, nhiều cảnh báo hơn và nhiều cuộc tấn công hơn bao giờ hết. Chúng ta phải đưa hệ thống của mình vào trật tự ngay từ bây giờ".