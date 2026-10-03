Về Bù Đăng trải nghiệm văn hóa, du lịch cuối tuần

Danh lam thắng cảnh thác Đứng - điểm đến hấp dẫn người dân và du khách tại xã Bù Đăng.

Một trong những điểm đến hấp dẫn tại xã Bù Đăng là thác Đứng. Thác do suối Đak Quotte tạo thành, rộng khoảng 16-18m, lòng thác rộng khoảng 15m, nằm ẩn mình giữa những vạt cây rừng. Điểm ấn tượng nhất của thác Đứng là những khối đá lớn với hình thù độc đáo.

Dọc 2 bờ thác, các cột đá hình lục lăng, hình hộp chữ nhật dựng đứng, nối tiếp nhau tự nhiên, tạo nên những vách đá kỳ thú. Nhiều khối đá có hình dáng gợi liên tưởng đến những bông hoa hay mai của một con rùa lớn. Dưới chân thác có nhiều tảng đá lớn, có khối vuông vức, bằng phẳng như những chiếc bàn giữa thiên nhiên.

Bên cạnh giá trị cảnh quan, nơi đây còn gắn với những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Xtiêng ở Bù Đăng, tạo thêm chiều sâu cho trải nghiệm của du khách. Cũng bởi những giá trị về văn hóa, lịch sử, cảnh quan, thác Đứng được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp tỉnh năm 2013.

Nối dài hành trình khám phá, du khách có thể ghé thăm đồi Chi khu và đoạn cuối đường mòn Hồ Chí Minh tại Bù Đăng để tìm hiểu những dấu tích lịch sử, lắng nghe câu chuyện về đất và người nơi đây. Đây là 2 di tích lịch sử trong danh mục kiểm kê, được UBND thành phố phân cấp cho xã Bù Đăng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm di sản trên vùng đất Đồng Nai.