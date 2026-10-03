Phường Tân Giang và xã Nguyên Bình đạt giải A toàn đoàn Liên hoan hát Then, đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân ở hạng mục giải tiết mục nghệ thuật và trình diễn trang phục.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ngành, tổ chức đoàn thể và các xã, phường.

Sau một ngày trình diễn, các đoàn đã mang đến nhiều tiết mục hát Then, đàn tính, múa và trình diễn trang phục dân tộc được dàn dựng công phu, thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Các tiết mục vừa giữ được nét truyền thống, vừa có sự sáng tạo trong hình thức thể hiện, tạo không khí giao lưu văn hóa đa dạng, thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đoàn tham dự có sự chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng; nhiều tiết mục khai thác tốt những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa các dân tộc Cao Bằng. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, hạt nhân văn nghệ quần chúng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hành và biểu diễn văn hóa dân gian.

Tại chương trình bế mạc, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể, tiết mục có thành tích nổi bật tại Liên hoan với 69 giải A, B, C và khuyến khích ở nội dung tập thể, cá nhân, các hạng mục giải toàn đoàn, giải tiết mục nghệ thuật và trình diễn trang phục, giải tiết mục hát Then. Trong đó, đồng giải A toàn đoàn thuộc về phường Tân Giang và xã Nguyên Bình. Trao 3 giải phụ diễn viên nhỏ tuổi nhất, diễn viên lớn tuổi nhất và biên đạo dàn dựng ấn tượng nhất.

Tiết mục "Then tính quê ta" của đoàn phường Tân Giang công diễn tại Phố đi bộ Kim Đồng.

Sau lễ bế mạc, các tiết mục được lựa chọn từ chương trình Liên hoan được công diễn tại Phố đi bộ Kim Đồng. Những làn điệu Then, tiếng đàn tính, điệu múa cùng các bộ trang phục truyền thống tiếp tục mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan là hoạt động trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2026) và 527 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2026). Qua đó tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khuyến khích việc thực hành, trao truyền các loại hình văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh Cao Bằng đến nhân dân, du khách.