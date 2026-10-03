Giải phóng Cao Bằng - Vang mãi niềm vui chiến thắng

Những ký ức không thể nào quên

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước ta giành được độc lập, tự do. Nhưng thực dân Pháp lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với ý chí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn thể dân tộc Việt Nam hưởng ứng Lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với khẩu hiệu “Tất cả cho chiến dịch toàn thắng” cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng huy động 78.224 dân công với hơn 1,34 triệu ngày công. Ngoài sức người, Cao Bằng huy động được 2.346 tấn gạo, trên 120 tấn thực phẩm phục vụ chiến dịch. Đây là 1 cuộc động viên lớn nhất từ khi bước vào cuộc kháng chiến.

Tháng 6/1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch; giải phóng vùng biên giới Cao Bằng; thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tiến tới giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính. Đầu tháng 9/1950, Bác Hồ lên đường ra mặt trận trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên giới. Ngày 16/9/1950, quân ta nổ súng đánh Đông Khê mở màn chiến dịch. Sau 29 ngày đêm chiến đấu anh dũng, Chiến dịch Biên Giới toàn thắng. Đây cũng là chiến dịch đầu tiên và duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận theo dõi, chỉ đạo chiến đấu. Trong chiến dịch ta tiêu diệt và bắt sống 8.300 tên địch, gồm 10 tiểu đoàn, Âu - Phi và ngụy; giải phóng 5 thị xã, 12 thị trấn, nhiều vùng đất đai quan trọng trên giải biên giới dài 750 km. Chiến dịch Biên giới kết thúc, ngày 3/10/1950, thị xã Cao Bằng hoàn toàn giải phóng.

Dọc những con đường rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, nhịp sống như rộn ràng hơn trong những khúc ca mừng ngày giải phóng. Ảnh T.V

Chiến thắng Biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng. Là niềm tự hào, nguồn động lực và sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Ông Nông Hải Pín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xúc động: Ngày 3/10/1950 không chỉ đánh dấu sự kiện Cao Bằng hoàn toàn giải phóng, mà từ đây, nhân dân các dân tộc sống trong độc lập, tự do, vững bước xây dựng cuộc sống mới, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến toàn quốc đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Viết tiếp trang sử hào hùng

Cao Bằng trong những ngày mùa thu lịch sử, không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng lan tỏa khắp các tuyến phố. Từ trung tâm đô thị đến các khu dân cư, diện mạo phố phường được “thay áo mới” với cờ hoa, pano, áp phích rực rỡ, tạo nên không gian trang trọng, tươi sáng.

Bà Nguyễn Thị Oanh, tổ dân phố Hợp Giang, Phường Thục Phán chia sẻ: Kỷ niệm Ngày Giải phóng Cao Bằng không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân mà còn khẳng định giá trị to lớn đối với người dân Cao Bằng. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

76 năm trôi qua, tinh thần cách mạng của cha ông vẫn lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; mỗi người dân tô thắm niềm tự hào, tỏa rạng truyền thống thắp lên ngọn lửa tri thức, nhiệt tình cống hiến, phát huy tiềm năng lợi thế, tinh thần lao động cần cù tạo nên bước chuyển mình của quê hương trên mọi lĩnh vực. Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đến nay Cao Bằng có bước phát triển vượt bậc, riêng thị xã Cao Bằng xưa (nay là phường Thục Phán) mang vóc dáng của một đô thị văn minh, tiên tiến với những tuyến đường thênh thang, rộng mở, trung tâm thương mại sầm uất, những công trình, trường học, bệnh viện khang trang, hiện đại, các tổ dân phố được sắp xếp, sáp nhập tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tại cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo, ban hành các chương trình trọng tâm; các cấp, ngành cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm và dự án giao thông động lực. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,54% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, tổng lượt khách ước đạt hơn 2,61 triệu lượt; tổng thu du lịch trong quý III ước đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 33,4%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.785 tỷ đồng. Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tiếp tục được triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ; Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai các bước tiếp theo…

Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đến nay Cao Bằng đã có những bước phát triển vượt bậc. Ảnh T.V

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, đi vào chiềụ sâu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên.

Thị xã Cao Bằng năm nào thay áo mới trở thành trung tâm tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn anh những hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng… đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân, thế hệ trẻ hôm nay luôn xung kích đi đầu, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ của mình vào công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Em Trần Quỳnh Chi, học sinh lớp 7D, Trường Tiểu học và THCS Cao Bình, phường Thục Phán cho biết: Biết lịch sử qua sách vở và lời kể của thầy cô, song những ngày này, em như được sống trong không khí của những ngày lịch sử 76 năm trước đó. Hạnh phúc khi được sinh ra và đang lớn lên trong hòa bình, em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, sau này sẽ góp sức xây dựng quê hương.

Những giá trị truyền thống, tinh thần cách mạng kiên cường từ thế hệ đi trước đã được tôn bồi bởi thế hệ đi sau. Để hôm nay, mảnh đất ấy chuyển mình từng ngày bằng sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo nên một bức tranh sống động giữa quá khứ và hiện tại, về một tỉnh biên cương anh hùng, giàu tiềm năng phát triển.