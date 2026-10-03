Kiệt tác Van Gogh 180 triệu USD bước ra ánh sáng sau 50 năm

Một bức tranh hiếm của Vincent van Gogh, không xuất hiện trước công chúng trong khoảng nửa thế kỷ, sẽ được Sotheby’s đưa lên sàn đấu giá tại New York (Mỹ) vào tháng 11. Nhà đấu giá ước tính tác phẩm có thể đạt 180 triệu USD (khoảng 4,6 nghìn tỷ đồng), qua đó thiết lập kỷ lục mới.

Ngay sau đó là Arlequin của Paul Cézanne - tác phẩm cũng không được nhìn thấy trong khoảng 50 năm gần đây. Giá thành của bức họa được ước tính ở mức khoảng 120 triệu USD (khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng) và có thể lập kỷ lục đấu giá mới cho danh họa.

Hai tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của gia đình Blaquier-Arrieta từ những năm 1970. Cùng với 10 tác phẩm khác, bao gồm tranh của Claude Monet và Pierre-Auguste Renoir, nhóm 12 tác phẩm được Sotheby’s giới thiệu như một trong những bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân đáng chú ý nhất.

Nếu đạt đúng kỳ vọng, Sotheby’s có thể thu về 450 triệu USD (khoảng 11,6 nghìn tỷ đồng) hoặc hơn từ bộ sưu tập này trong chưa đầy một giờ, theo CNN.

Hai tác phẩm có thể lập kỷ lục

Helena Newman, Chủ tịch Sotheby’s châu Âu, cho biết đây là một trong những bộ sưu tập tranh trường phái Ấn tượng và Hậu ấn tượng lớn còn nằm trong tay tư nhân. Bà ví nhóm tác phẩm như một “Musée d’Orsay thu nhỏ”.

Mức độ quan tâm dành cho bộ sưu tập không chỉ đến từ giá trị của từng tác phẩm, mà còn nằm ở sự tò mò về những bức tranh trong đó. Philip Hook, cựu giám đốc cấp cao của Sotheby’s, cho biết câu hỏi về bộ sưu tập này xuất hiện xuyên suốt sự nghiệp của ông: Nó gồm những gì và có chất lượng đến đâu?.

Bức tranh Arlequin của Cézanne không được trưng bày tại bảo tàng, chuẩn bị xuất hiện trên thị trường đấu giá. Ảnh: Sotheby's.

Một nguyên nhân là gia đình Blaquier-Arrieta gần như không cho các bảo tàng mượn tranh. Gia đình cũng sống tại Argentina, khiến bộ sưu tập càng trở nên xa xôi và khó tiếp cận với giới nghệ thuật châu Âu trong những năm 1990 và 2000.

Bộ sưu tập được xây dựng bởi doanh nhân Argentina Carlos Pedro Blaquier và nhà bảo trợ nghệ thuật Nelly Arrieta de Blaquier. Carlos Blaquier là chủ tịch một nhà máy đường, trong khi Nelly từng tham gia các ủy ban quốc tế của những bảo tàng lớn và trực tiếp định hướng bộ sưu tập.

Các tác phẩm hiện được con cái của họ mang ra bán sau khi Nelly qua đời vào năm 2020 và Carlos qua đời vào năm 2023.

Tác phẩm Van Gogh được đưa ra đấu giá có tên Châtaignier en fleurs roses et blanches. Bức tranh được sáng tác trong 2 tháng cuối đời của họa sĩ tại Auvers-sur-Oise. Trước đó, Van Gogh vừa rời cơ sở điều trị tâm thần ở Saint-Rémy-de-Provence, nơi ông tự nguyện điều trị trong một năm. Sotheby’s đánh giá các tác phẩm được ông thực hiện trong giai đoạn này thể hiện sức sống và sự lạc quan.

Helena Newman nhận xét bức tranh có bảng màu mạnh mẽ. Nếu đạt 180 triệu USD (khoảng 4,6 nghìn tỷ đồng) như ước tính, bức tranh có thể vượt kỷ lục đấu giá hiện tại của tranh Van Gogh.

Tác phẩm đáng chú ý khác là Arlequin của Cézanne, một bức tranh có màu sắc tương phản mạnh. Đây là một trong 4 tác phẩm Harlequin của họa sĩ và cũng là bức duy nhất trong nhóm hiện không thuộc về bảo tàng.

Arlequin từng qua tay các nhà buôn tranh Pháp nổi tiếng Ambroise Vollard, Paul Durand-Ruel và Paul Rosenberg. Tác phẩm cũng từng được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Tate London và Viện Nghệ thuật Chicago trước khi được gia đình Blaquier mua vào năm 1975.

Bộ sưu tập bước ra ánh sáng

Theo Reuters, gia đình Blaquier từng dành nhiều mùa hè tại để tìm mua tranh trực tiếp từ Lefevre Gallery, một phòng tranh quan trọng đối với trường phái Ấn tượng và Hiện đại trước khi nơi này đóng cửa vào đầu thế kỷ XXI. Bên cạnh Van Gogh và Cézanne, bộ sưu tập còn có tác phẩm của Monet, Renoir và Camille Pissarro.

Bức họa Châtaignier en fleurs roses et blanches của Van Gogh thu hút sự chú ý của thị trường nghệ thuật. Ảnh: Sotheby's.

Việc các tác phẩm được đưa trở lại thị trường diễn ra trong bối cảnh nhiều bộ sưu tập lớn thuộc thế hệ các nhà sưu tầm những năm 1960-1980 lần lượt được bán ra khi chủ sở hữu qua đời hoặc chuyển giao tài sản. Bộ sưu tập Blaquier-Arrieta là trường hợp mới nhất trong chuỗi những đợt bán quy mô lớn của các nhà sưu tầm tư nhân.

Trước đó, thị trường từng chứng kiến các bộ sưu tập của ông trùm truyền thông S.I. Newhouse, nhà sáng lập Microsoft Paul G. Allen, nhà bảo trợ nghệ thuật Pauline Karpidas và người thừa kế Estée Lauder Leonard A. Lauder được đưa ra đấu giá.

Sotheby’s kỳ vọng rằng bộ sưu tập Blaquier-Arrieta có thể thu hút nhóm nhỏ những nhà sưu tầm có khả năng sở hữu các tác phẩm vốn đủ tầm nằm trong một bảo tàng.

Sau nhiều thập kỷ gần như nằm ngoài tầm nhìn của công chúng, 12 tác phẩm giờ đây chính thức bước ra thị trường. Với 2 bức tranh của Van Gogh và Cézanne ở vị trí trung tâm, phiên đấu giá tháng 11 tại New York có thể trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý của thị trường nghệ thuật năm nay.