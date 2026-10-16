1 mình 'cưỡi' 3 xe

Đối tượng Tiến bị bắt giữ cùng 3 chiếc xe máy tang vật trộm cắp.

Trước đó, từ tin báo của anh L.M. (trú xã Kiến Đức, Lâm Đồng) về việc bị kẻ trộm lấy mất chiếc xe máy, Công an xã Kiến Đức đã tiến hành điều tra, xác định Tiến là kẻ trộm. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận đã gây ra 1 vụ trộm khác tại xã Kiến Đức và 1 vụ tại xã Quảng Tân (Lâm Đồng) lấy được 2 xe máy. Qua xác định, 3 chiếc xe máy Tiến trộm được trị giá khoảng 40 triệu đồng.