Khởi tố đối tượng trộm bộ lư thờ cúng ánh kim màu vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Hậu (SN 2004, trú tại ấp Tân Thới, xã Tân Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hậu. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Khoảng 13h ngày 9/10, Công an xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của bà T.T.D.H. (SN 2009, trú tại ấp Tân Bình Thượng) về việc bị mất một bộ lư thờ cúng gồm một đỉnh và hai chân đèn.

Quá trình làm việc với công an, Nguyễn Thanh Hậu thừa nhận khoảng 1h ngày 8/10 đã lẻn vào nhà bà H. trộm cắp số tài sản trên, sau đó mang đến cất giấu tại nhà bà N.T.G. (SN 1949, trú tại ấp Tân Quới, xã Tân Long).

Sau khi được công an mời làm việc, bà G. đã giao nộp toàn bộ số tài sản trên. Tang vật gồm một đỉnh và hai chân đèn bằng kim loại, ánh kim màu vàng.