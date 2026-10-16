Hải quan chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy từ địa bàn cửa khẩu

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại An Giang.

Cảnh báo thủ đoạn vận chuyển ma túy qua biên giới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, ngày 14/10/2026, Cục Hải quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người lao động và cư dân biên giới, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Chương trình do Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 (Đội 7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XX, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai. Hoạt động diễn ra vào buổi sáng tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và buổi chiều tại Cửa khẩu Vĩnh Xương, thu hút gần 150 đại biểu tham dự, gồm đại diện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, lái xe, người lao động, hành khách và cư dân khu vực biên giới.

Đây là hoạt động cụ thể thuộc Tiểu dự án 2 “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở cơ sở”, Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Thông qua việc đưa nội dung tuyên truyền đến trực tiếp địa bàn cửa khẩu, chương trình góp phần gắn công tác phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng với nhiệm vụ kiểm soát ma túy của lực lượng Hải quan tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, hành lý và giao thương qua biên giới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc tuyên truyền trực tiếp đến các nhóm thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao cảnh giác, nhận diện nguy cơ và phòng ngừa việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Với vai trò đơn vị chủ trì, Đội 7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu và phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XX, lực lượng Hải quan tại cửa khẩu cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và nhóm đối tượng tham gia. Nội dung tuyên truyền được truyền tải theo hướng trực tiếp, dễ hiểu, gắn quy định pháp luật với những tình huống thực tế trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải và sinh hoạt tại khu vực biên giới.

Lực lượng hải quan nhấn mạnh thông điệp “Không nhận - không giữ - không mang hộ - không vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc” nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ vô tình tiếp tay cho các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại các buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Đội trưởng Đội 7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, trực tiếp phổ biến những nội dung trọng tâm về tình hình, nguy cơ tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; quy định pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, hành lý để đưa trái phép chất ma túy qua biên giới. Chương trình đồng thời cảnh báo tác hại và những nguy cơ liên quan đến ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức pháp luật, chương trình chú trọng hướng dẫn doanh nghiệp, lái xe, người lao động và cư dân biên giới nhận diện những tình huống có nguy cơ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng; nâng cao ý thức tự bảo vệ, kiểm tra hàng hóa, hành lý và phương tiện khi tham gia hoạt động qua biên giới. Thông qua phần trao đổi, giải đáp, các đại biểu được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng.

Ngăn chặn nguy cơ từ mỗi cá nhân

Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, Đội 7 phối hợp với lực lượng Hải quan tại cửa khẩu phát tờ rơi, tài liệu phổ biến pháp luật đến hành khách, lái xe, doanh nghiệp và cư dân biên giới. Thông điệp “Không nhận - không giữ - không mang hộ - không vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc” được nhấn mạnh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ vô tình tiếp tay cho các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thông qua chương trình, Cục Hải quan tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và cung cấp thông tin về tội phạm tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Hoạt động tuyên truyền tại Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Cửa khẩu Vĩnh Xương góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đồng thời thể hiện định hướng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng sát địa bàn, sát đối tượng, gắn phổ biến pháp luật với thực tiễn kiểm soát ma túy. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với doanh nghiệp và người dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia an toàn, ổn định và phát triển.