Công an xã Quảng Trạch khởi tố 4 đối tượng đánh bạc

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bị Công an xã Quảng Trạch bắt quả tang - Ảnh: C.A

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/10, tại thôn Thanh Bình, xã Quảng Trạch, Công an xã Quảng Trạch đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “phỏm”, thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng, gồm: H.T.L. (SN 1980), D.P.Đ. (SN 1972), T.V.T. (SN 1991) và D.Đ.L. (SN 1971), đều trú tại xã Quảng Trạch. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 bộ bài, 1 chiếc chăn được sử dụng làm chiếu bạc cùng tổng số tiền 14,8 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Quảng Trạch khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả đánh bạc với số tiền nhỏ; không tụ tập, tổ chức hoặc tạo điều kiện để người khác đánh bạc trái phép. Đừng để những cuộc "đỏ đen" đánh đổi bằng tiền bạc, hạnh phúc gia đình và sự tự do của bản thân mình.

Mỗi gia đình cần quan tâm, giáo dục người thân, nhất là thanh thiếu niên, tránh xa tệ nạn cờ bạc. Khi phát hiện các hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Công an xã Quảng Trạch cũng đề nghị toàn thể Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, chung tay xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn cờ bạc.