Quảng Trị: Khởi tố đối tượng giết người tại xã Đông Trạch

Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sâm về hành vi giết người. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11/10, tại một quán ăn ở thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, Đinh Xuân Sâm đến tham gia uống bia cùng một nhóm người địa phương. Trong quá trình ăn uống, do mâu thuẫn trước đó giữa Sâm và Hoàng Sỹ Nguyên nên cả 2 người xảy ra cãi vã. Nguyễn Duy Đặng cũng có lời qua tiếng lại với Sâm.

Khi nhóm người ra về, Sâm chặn Nguyễn Duy Đặng lại, dẫn đến xô xát giữa 2 bên. Thấy vậy, Hoàng Sỹ Nguyên can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái gây thương tích nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Hoàng Sỹ Nguyên tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sâm về hành vi giết người. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo công an địa phương, vụ án bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhưng chưa được hòa giải kịp thời. Sau khi sử dụng bia rượu, các đối tượng không làm chủ được hành vi, dẫn đến xô xát và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Qua sự việc này, chính quyền và người dân cần rút ra bài học sâu sắc về cách ứng xử và giải quyết mâu thuẫn tại cơ sở.

Trong diễn biến liên quan, Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Lai Châu bắt Nguyễn Đình Giang (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Nội) về tội giết người. Trước đó đầu tháng 9/2026, tại Lào, đối tượng đã dùng súng bắn đồng nghiệp do mâu thuẫn cá nhân. Sau đó Giang nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên trốn sang Trung Quốc.