Bé trai 7 tuổi nghi đuối nước tại cửa biển

Thông tin ban đầu, bé Nguyễn B. B. (sinh năm 2019) được gia đình thông báo mất liên lạc vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 14/10 tại khu vực tổ dân phố Thanh Nam, phường Hải Thanh trước đây, nay thuộc phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm trên biển

Sau khi tiếp nhận thông tin, công tác tìm kiếm cháu bé được triển khai. Tuy nhiên, 2 ngày tìm kiếm trên bờ, lực lượng tham gia vẫn chưa có kết quả. Trước tình hình đó, các đội cứu hộ đã có mặt tại khu vực cửa biển Lạch Bạng để phối hợp tìm kiếm cháu bé.

Khu vực nơi nghi cháu bé đuối nước

Sự việc khiến gia đình vô cùng lo lắng, mong ngóng tin tức của con. Người thân đang hi vọng có phép màu xảy ra hoặc con chỉ đi lạc ở đâu đó. Cơ quan chức năng và các lực lượng liên quan đang tiếp tục được đề nghị phối hợp tìm kiếm, làm rõ sự việc.