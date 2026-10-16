Trả lời A-Z chính sách miễn visa Nga cho khách Việt

Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Sắc lệnh số 730 về thủ tục tạm thời nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Liên bang Nga đối với công dân Việt Nam. Để làm rõ các quy định, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam giải đáp những thắc mắc về chính sách miễn thị thực (visa) mới.

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Những điều kiện cơ bản để nhập cảnh theo chế độ miễn visa được quy định tại Sắc lệnh?

Từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, công dân Việt Nam được nhập cảnh và lưu trú tại Nga không quá 30 ngày mà không cần visa, với mục đích thăm thân, công tác, du lịch hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao.

Công dân Việt Nam cũng được quá cảnh qua lãnh thổ Nga và xuất cảnh khỏi nước này mà không cần thị thực, sử dụng hộ chiếu phổ thông Việt Nam còn hiệu lực.

Những đối tượng nào không thuộc phạm vi áp dụng?

Chính sách không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga nhằm mục đích lao động, bao gồm cả hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại đây.

Hộ chiếu phải còn thời hạn tối thiểu bao lâu?

Hoạt động nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Nga phải diễn ra trong thời hạn hiệu lực của hộ chiếu phổ thông Việt Nam.

Du khách đi bộ tại Quảng trường Đỏ, gần Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và tường thành Điện Kremlin ở trung tâm Moscow, Nga, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Ngoài hộ chiếu, công dân cần mang theo những giấy tờ nào?

Khi làm thủ tục qua biên giới, công dân được khuyến nghị mang theo giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi, như xác nhận đặt phòng khách sạn, vé máy bay, thư mời của bên tiếp nhận hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.

Bảo hiểm y tế có phải là điều kiện bắt buộc để nhập cảnh hay không?

Bảo hiểm y tế không phải điều kiện bắt buộc đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga theo thủ tục quy định tại Sắc lệnh.

Công dân Việt Nam chưa thành niên có phải đáp ứng yêu cầu bổ sung nào không?

Công dân Việt Nam chưa thành niên nhập cảnh vào Nga theo thủ tục quy định tại Sắc lệnh không phải đáp ứng yêu cầu bổ sung nào theo chính sách này.

Quy định nhập cảnh, thời hạn lưu trú

Thời hạn lưu trú 30 ngày tại Nga được tính như thế nào?

Thời hạn lưu trú 30 ngày được tính từ ngày công dân nhập cảnh qua biên giới Nga.

Công dân Việt Nam có thể nhập cảnh vào Nga từ nước thứ 3 hay không?

Chính sách miễn thị thực theo Sắc lệnh cũng áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga từ nước thứ 3.

Các công trình bên trong Điện Kremlin nhìn từ Quảng trường Đỏ, qua một cổng vòm tại trung tâm thương mại GUM ở Moscow, Nga. Ảnh: Pexels.

Có thể nhập cảnh vào Nga bằng những phương tiện giao thông nào?

Chính sách miễn visa áp dụng với việc nhập cảnh vào Nga bằng tất cả loại phương tiện giao thông, thông qua những cửa khẩu biên giới được mở cho hoạt động đi lại của hành khách.

Tổng thời gian lưu trú tại Nga trong một năm dương lịch theo chính sách miễn visa là bao lâu?

Công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga theo thủ tục quy định tại Sắc lệnh có thể lưu trú trên lãnh thổ Nga tổng cộng 90 ngày trong một năm dương lịch.

Số lần nhập cảnh vào Nga có bị giới hạn hay không?

Số lần nhập cảnh vào Nga trong một năm dương lịch không bị giới hạn. Tuy nhiên, tổng thời gian lưu trú tại nước này không được vượt quá 90 ngày.

Công dân có cần thông báo trước cho cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự Nga về chuyến đi hay không?

Công dân Việt Nam dự định nhập cảnh vào Nga theo thủ tục quy định tại sắc lệnh không cần thông báo trước về chuyến đi cho các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự Nga ở nước ngoài.

Có thể nhập cảnh vào Nga qua những cửa khẩu nào?

Theo chính sách miễn visa quy định tại Sắc lệnh, công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Nga qua tất cả cửa khẩu biên giới được mở cho hoạt động đi lại của hành khách.

Du khách đi bộ trên phố Nikolskaya ở trung tâm Moscow, Nga. Ảnh: Hãng thông tấn Moskva.

Quy định từ chối, hạn chế nhập cảnh

Công dân Việt Nam có bị hạn chế đi lại trên lãnh thổ Nga hay không?

Công dân Việt Nam nhập cảnh theo Sắc lệnh được đi lại trên toàn lãnh thổ Nga, ngoại trừ những khu vực, tổ chức và cơ sở mà người nước ngoài phải có giấy phép đặc biệt mới được phép tiếp cận.

Danh mục các địa điểm này được quy định tại Nghị quyết số 754 ngày 11/10/2002 của Chính phủ Liên bang Nga. Các khu vực hạn chế bao gồm: khu hành chính đóng, khu quân sự, vùng biên giới, khu vực áp dụng tình trạng khẩn cấp hoặc thiết quân luật, cùng những cơ sở liên quan đến quốc phòng và bí mật nhà nước.

Trong những trường hợp nào công dân Việt Nam có thể bị từ chối hoặc hạn chế nhập cảnh vào Nga?

Công dân Việt Nam có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc bị hạn chế quyền nhập cảnh theo các Điều 26 và 27 của Luật Liên bang số 114-FZ ngày 15/8/1996 về thủ tục xuất cảnh khỏi Liên bang Nga và nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Theo đó, công dân nước ngoài có thể bị từ chối hoặc cấm nhập cảnh vì vi phạm quy định biên giới, khai báo sai thông tin, vi phạm hành chính nhiều lần, ở quá hạn hoặc liên quan đến các tổ chức bị cấm.

Những trường hợp không được phép nhập cảnh còn bao gồm lý do an ninh, tiền án chưa được xóa, sử dụng giấy tờ giả, không đáp ứng điều kiện tài chính hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tùy hành vi, thời hạn cấm nhập cảnh có thể lên tới 5 năm, 10 năm hoặc theo các điều kiện cụ thể của pháp luật Nga.

Du khách quốc tế đi bộ dưới trời tuyết tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Ảnh: Hãng thông tấn Moskva.