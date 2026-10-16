Xử phạt 2 trường hợp vi phạm hoạt động bến thủy nội địa

Trước đó, vào ngày 12/10, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) đã tiến hành kiểm tra bến thủy nội địa tại địa bàn xã Thư Vũ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người quản lý bến bãi có hành vi “Tổ chức cho phương tiện neo đậu để xếp, dỡ hàng hoá tại vị trí chưa công bố, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa” theo khoản 3, Điều 30, Nghị định 139/2021/NĐ-CP.

Phương tiện thủy neo đậu để xếp dỡ tại vị trí chưa công bố, cấp phép hoạt động tại địa bàn xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: CAHY).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với Thuyền trưởng phương tiện thủy về hành vi “Neo đậu phương tiện để xếp dỡ tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động” theo điểm c, khoản 6, Điều 35 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, phạt tiền 7,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng 3 tháng.

Cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện thủy về các hành vi “Sử dụng giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực” theo điểm b, khoản 7, Điều 15, Nghị định 139/2021/NĐ-CP mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra phương tiện thủy. (Ảnh: CAHY).

Thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường thuỷ.

Trong đó, thực hiện kiểm tra đăng ký, đăng kiểm của phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên phương tiện, nhằm phòng ngừa, đảm bảo hành trình được xuyên suốt, an toàn khi lưu thông trên tuyến.