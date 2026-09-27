Yêu xa vẫn bền chặt

Ba lần gặp mặt nên duyên một đời

Số phận dẫn lối cho chị Phương và anh Dũng gặp nhau vào năm 2007, trên một chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội. Khi ấy, chị Phương vào Thanh Hóa dự đám cưới người thân, còn anh Dũng trở lại Trường Sĩ quan Không quân ở tỉnh Khánh Hòa sau đợt nghỉ phép. Khi đặt chân lên tàu, chị Phương thoáng choáng ngợp khi lọt thỏm giữa đám đông những chàng trai mặc áo lính.

Một hành khách nữ lớn tuổi ngồi ghế kế bên đã nhiệt tình kéo chị Phương vào cuộc trò chuyện với những người lính trẻ. Khi ấy, ánh mắt chị dừng lại trước anh bộ đội đối diện - anh Đàm Chí Dũng. Dù bạn bè cùng khóa rôm rả nói chuyện, anh chỉ cười.

Gia đình nhỏ của chị Phương - anh Dũng trong ngày sinh nhật của chị. Ảnh: NVCC

Chị Phương lém lỉnh kể: “Thấy anh ấy ngồi im, tôi có tinh nghịch đá anh một cái rồi giả vờ như không. Vậy mà anh cũng không nói gì, chỉ cười”. Sau này, khi chị Phương tò mò hỏi về ấn tượng đầu tiên, câu trả lời của anh Dũng khiến chị bất ngờ: “Lúc đó chỉ thấy vợ dễ thương quá nên chỉ biết nhìn, người gì mà lớn rồi còn ngồi uống sữa như trẻ con”.

Sau cuộc gặp định mệnh ấy là chuỗi ngày tìm hiểu qua điện thoại. Chẳng mấy chốc, họ chính thức bước vào yêu xa đầy thử thách - người ở Hà Nội, người ở Khánh Hòa. Suốt 3 năm yêu nhau, họ chỉ gặp mặt nhau 3 lần. Thế nhưng, bấy nhiêu đó cũng đủ thôi thúc chị Phương vào Khánh Hòa theo “tiếng gọi con tim”. Chị ứng tuyển và được tuyển dụng vào một ngân hàng ở tỉnh Khánh Hòa. Chuỗi ngày yêu xa kết thúc, cặp đôi nên duyên vào năm 2010.

“Tôi thương anh ấy phải sống xa gia đình từ sớm. Tôi cũng thương cả sự vất vả và nghị lực của anh bộ đội Cụ Hồ”, chị Phương bộc bạch.

Giữ nguyên tắc ngầm để vượt “sóng gió”

Yêu thương nhau là thế, nhưng hành trình hôn nhân của đôi vợ chồng không tránh khỏi những lần… dậy sóng. Có chồng là bộ đội, đặc biệt là phi công quân sự, là một thử thách, đòi hỏi sự hy sinh của người vợ. Vì công việc đặc thù, anh Dũng thường xuyên trực tại cơ quan. Không những thế, lịch bay của anh dày đặc từ 3-4 giờ sáng đến 9-10 giờ tối. Vợ chồng chỉ có thể tranh thủ gọi điện thoại cho nhau.

Niềm tin là yếu tố quan trọng nhất Là một người vợ lính, những khi nhớ chồng quay quắt hay con thơ khóc đòi cha, thứ xoa dịu duy nhất chỉ là vài cuộc điện thoại chóng vánh. Nếu không đủ yêu thương và cảm thông, cuộc hôn nhân sẽ rất dễ đứt gánh. Bên cạnh đó, việc bồi đắp và duy trì niềm tin trong hoàn cảnh “chồng một nơi, vợ một ngả” luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất. Chính vì vậy, vợ chồng chị Phương đã cùng nhau giao ước: Bất cứ khi nào nảy sinh khúc mắc, cả hai sẽ thẳng thắn chia sẻ ngay để ngăn chặn mọi hiểu lầm và cùng tìm hướng hóa giải. Nhờ sự minh bạch ấy, họ luôn giữ vững được sự tin tưởng và lòng tôn trọng dành cho nhau, giúp sợi dây gắn kết vợ chồng ngày càng thêm bền chặt.

Yêu xa nhiều năm, chị Phương quen với việc chồng không ở cạnh. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn khi họ có con. “Lúc đi khám thai, tôi toàn đi một mình đến nỗi y tá, bác sĩ đều tưởng tôi là mẹ đơn thân. Có lúc tôi tủi thân đến bật khóc”, giọng chị thoáng buồn. Tuy vậy, chị luôn ý thức mình là vợ lính, phải luôn kiên trì cùng chồng vượt qua mọi gian nan, thử thách. Vừa một mình gánh vác vai trò của cả mẹ lẫn cha, vừa bận rộn với công việc ngân hàng, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến việc từ bỏ.

Để giữ lửa cho mối duyên gần 2 thập niên, ngoài tình yêu, sự thông cảm và những hy sinh thầm lặng, vợ chồng chị Phương còn đặt ra những nguyên tắc ngầm. Đó là trong mọi trường hợp, họ đều phải tôn trọng nhau; khi chưa vui, chưa bình tĩnh thì không nói chuyện.

Chị Phương kể lại, trong 10 năm đầu hôn nhân, họ xảy ra không ít mâu thuẫn. Chị làm ngân hàng, tiếp xúc nhiều khách hàng, còn chồng cứ đi biền biệt. “Ban đầu tôi có trách móc rồi cãi nhau, nhưng rồi lại sợ anh không vui, ảnh hưởng đến nhiệm vụ bay nên ráng kìm lại, chờ ngày chồng về rồi “xử lý” sau. Mà chồng lâu lắm mới về nên tự hết giận luôn”, chị Phương kể.

Bước qua cột mốc 10 năm, cuộc hôn nhân của họ đã tĩnh tại hơn. Vì hoàn cảnh, hai vợ chồng vẫn duy trì thói quen tâm sự, chia sẻ với nhau mọi điều mỗi ngày. Mỗi khi đơn vị của chồng tổ chức các hoạt động hay phong trào, chị luôn khéo léo sắp xếp công việc để đưa hai con đến tham gia cùng, giúp tình cảm gia đình ngày càng thêm gắn kết. Đặc biệt, nguyên tắc bất di bất dịch của họ trong mọi tình huống là luôn dành cho nhau những lời thân ái và tuyệt đối không lớn tiếng trước mặt các con.