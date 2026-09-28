Bác sĩ 'chạy đua' cứu bé trai mắc viêm não Herpes

Các bác sĩ đang xem hồ sơ bệnh án của bé trai 6 tuổi bị viêm não herpes. Ảnh: BV cung cấp

Ngày 28/9, THS.BS Võ Thị Hồng Tiến, khoa Hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết khoa Hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM đã tiếp nhận và kịp thời cứu một nam bệnh nhi 6 tuổi, ngụ ở tỉnh Gia Lai chuyển đến trong tình trạng nguy kịch do viêm não herpes.

Trước đó, bé bệnh khoảng 6 ngày. Ban đầu, bé sốt 2 ngày, được khám và điều trị ngoại trú nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó bé xuất hiện nôn ói, lừ đừ, được đưa vào bệnh viện địa phương.

Tại đây, bé xuất hiện co giật nửa người trái với nhiều cơn liên tiếp, ý thức ngày càng giảm dần nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người trái, phải đặt nội khí quản và thở máy. Ngay khi nhập viện, ê kip Khoa Hồi sức tích cực Nhiễm đã khởi động điều trị đặc hiệu bằng Acyclovir truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp, chống phù não, đồng thời tiến hành các cận lâm sàng cần thiết.

Hình ảnh MRI não cho thấy tổn thương nghĩ nhiều đến viêm não Herpes. Kết quả PCR dịch não tủy dương tính với virus Herpes, xác định chẩn đoán.

BS.CK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, mặc dù được điều trị đặc hiệu sớm và hồi sức tích cực, tình trạng viêm não Herpes của bé vẫn diễn tiến cấp tính với phù não nặng, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê kip bác sĩ Hồi sức tích cực Nhiễm đã khẩn trương hội chẩn cùng ê kip Ngoại thần kinh, quyết định phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng tăng áp lực nội sọ và phù não nặng.

Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, từ hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm trùng thần kinh trung ương đến ngoại thần kinh và chăm sóc hồi phục sau phẫu thuật.

Sau gần 3 tuần điều trị, bé đã có những bước hồi phục đáng mừng, bé cai được máy thở, tự thở tốt, tự ăn uống được, giao tiếp bình thường, ý thức cải thiện rõ rệt. Hiện bé vẫn còn yếu nửa người trái và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng.

Các bác sĩ cho biết, viêm não do vi rút Herpes là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.