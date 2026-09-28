Mẹ mắc ung thư cổ tử cung, em bé chào đời sau hành trình điều trị đặc biệt

Ngày 27/9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đơn vị vừa điều trị cho sản phụ N.T.T., 37 tuổi mắc ung thư cổ tử cung trong thai kỳ.

Người bệnh phát hiện ung thư cổ tử cung khi đang mang thai 12 tuần tại nước ngoài. Đến tuần thai thứ 27, chị trở về Việt Nam và đến Khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục điều trị.

Thời điểm mới biết bệnh, sản phụ không tránh khỏi lo lắng khi vừa phải điều trị ung thư vừa mang thai. Sau khi được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn về tình trạng bệnh và hướng điều trị, chị quyết định tiếp tục thai kỳ dưới sự theo dõi của các bác sĩ.

Trong quá trình điều trị, sản phụ trải qua 2 chu kỳ hóa chất, sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi được theo dõi sát, đồng thời các bác sĩ đánh giá thời điểm phù hợp để can thiệp.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn. Ảnh: BVCC

Khi thai được 35 tuần, ê-kíp do TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Khoa Phụ ung thư, trực tiếp điều trị, quyết định thực hiện phẫu thuật lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thắng, khó khăn của ca mổ là phải đồng thời bảo đảm an toàn cho sản phụ và thai nhi trong bối cảnh phẫu thuật cắt tử cung triệt căn ở thai phụ có nhiều yếu tố phức tạp.

Thai kỳ làm thay đổi giải phẫu vùng chậu và tăng sinh mạch máu, khiến nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật cao hơn. Bên cạnh đó, sản phụ đã trải qua các đợt hóa chất nên nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cũng cần được đặc biệt lưu ý.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Bé được đưa ra ngoài an toàn khi thai 35 tuần, sau đó ê-kíp tiếp tục thực hiện cắt tử cung triệt căn và xử lý tổn thương ung thư cho người mẹ.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và chờ kết quả giải phẫu bệnh để xác định hướng điều trị tiếp theo. Tùy tình trạng bệnh, các bác sĩ có thể cân nhắc hóa trị hoặc xạ trị.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Khoa Phụ ung thư thăm khám cho chị T. sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung trong thai kỳ không thường gặp. Việc lựa chọn phương án điều trị cần căn cứ vào giai đoạn bệnh, tuổi thai và tình trạng sức khỏe của người mẹ. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cân nhắc tiếp tục theo dõi thai kỳ, hóa trị trong thai kỳ hoặc phẫu thuật ở thời điểm phù hợp.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa và thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ theo hướng dẫn. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị, đặc biệt trong những trường hợp mắc bệnh khi đang mang thai.