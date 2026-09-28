Tưởng đang tiết kiệm nhưng 3 cách này có thể khiến bạn tốn tiền hơn

Tiết kiệm không có nghĩa lúc nào cũng chọn phương án rẻ nhất hoặc cắt bỏ mọi khoản chi. Một món đồ giá thấp nhưng nhanh hỏng, một sự cố được trì hoãn hay khoản bảo dưỡng bị bỏ qua đều có thể tạo ra chi phí phát sinh sau đó.

Vì vậy, trước khi quyết định không chi một khoản nào đó để tiết kiệm, nên cân nhắc cả thời gian sử dụng, chi phí phát sinh và những rủi ro có thể xuất hiện về sau.

Ham đồ rẻ rồi liên tục phải mua lại

Khi mua sắm, giá bán thường là yếu tố dễ nhận thấy nhất. Vì vậy, không ít người có xu hướng chọn món rẻ nhất với suy nghĩ chỉ cần đáp ứng được nhu cầu cơ bản là đủ.

Cách này có thể phù hợp với những sản phẩm ít sử dụng hoặc có tính chất dùng ngắn hạn. Nhưng với các vật dụng được dùng thường xuyên, giá mua ban đầu không phải yếu tố duy nhất cần cân nhắc.

Một sản phẩm giá thấp có thể có tuổi thọ ngắn hơn hoặc phát sinh thêm chi phí sửa chữa, thay thế tùy trường hợp. Nếu phải mua lại nhiều lần, tổng số tiền bỏ ra sau một thời gian có thể không còn thấp như lúc đầu.

Điều đó không có nghĩa sản phẩm càng đắt thì càng tiết kiệm. Cách hợp lý hơn là so sánh giá với tuổi thọ, tần suất sử dụng, chi phí bảo dưỡng và khả năng thay thế.

Với những món được sử dụng hằng ngày như giày dép, đồ gia dụng, dụng cụ làm việc hoặc thiết bị điện, độ bền và mức độ phù hợp với nhu cầu nên được tính vào giá trị thực tế của sản phẩm.

Thấy hỏng nhỏ nhưng cứ để đó để khỏi tốn tiền

Một chiếc vòi nước rò rỉ, mái nhà bắt đầu thấm, thiết bị hoạt động chập chờn hay một bộ phận có dấu hiệu xuống cấp đều có thể khiến nhiều người nghĩ rằng chưa cần sửa ngay.

Trì hoãn đôi khi giúp giảm một khoản chi trong ngắn hạn, nhưng nếu sự cố tiếp tục diễn biến, chi phí xử lý có thể tăng lên. Chẳng hạn, nước rò rỉ kéo dài có thể gây ẩm mốc hoặc ảnh hưởng đến các bộ phận xung quanh. Một thiết bị có dấu hiệu bất thường cũng có thể phát sinh thêm hư hỏng nếu tiếp tục được sử dụng không đúng tình trạng.

Đặc biệt, với các vấn đề liên quan đến điện, gas, nước hoặc kết cấu công trình, không nên chỉ cân nhắc tiền sửa chữa mà bỏ qua yếu tố an toàn.

Có thể phân biệt giữa việc trì hoãn một món đồ chưa thực sự cần mua và trì hoãn việc xử lý một hư hỏng đang tiếp diễn. Nếu vấn đề có khả năng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian, xử lý sớm có thể giúp hạn chế thiệt hại và kiểm soát chi phí tốt hơn.

Cắt bỏ cả những khoản giúp giảm chi phí về sau

Một kiểu tiết kiệm khác thường bị bỏ qua là cắt giảm các khoản bảo dưỡng, vệ sinh hoặc thay thế cần thiết chỉ để giảm chi tiêu trong hiện tại.

Một số thiết bị gia dụng cần được vệ sinh theo hướng dẫn hoặc kiểm tra các bộ phận nhất định sau thời gian sử dụng. Bỏ qua hoàn toàn những công việc này có thể giúp giữ lại một khoản tiền trước mắt, nhưng cũng có thể khiến thiết bị hoạt động kém ổn định hoặc phát sinh vấn đề trong quá trình sử dụng.

Tương tự, những khoản chi giúp giảm mức tiêu thụ điện, nước hoặc thời gian sử dụng cũng không nên được đánh giá chỉ bằng số tiền phải bỏ ra ngay khi mua. Một sản phẩm có giá cao hơn nhưng phù hợp với nhu cầu và có chi phí vận hành hợp lý có thể đem lại giá trị khác trong suốt thời gian sử dụng.

Tất nhiên, không phải khoản bảo dưỡng hay sản phẩm đắt hơn nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế. Điều quan trọng là cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế, tuổi thọ, chi phí vận hành và khả năng phát sinh chi phí trong tương lai.

Một khoản chi thấp hôm nay chưa chắc đồng nghĩa với việc tổng chi phí thấp hơn về lâu dài. Khi mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ, nên nhìn rộng hơn số tiền phải trả ngay tại thời điểm đó.

Sản phẩm rẻ nhưng phải thay liên tục, sự cố nhỏ bị bỏ mặc đến khi trở nên nghiêm trọng hoặc khoản bảo dưỡng cần thiết bị cắt bỏ đều có thể làm thay đổi bài toán chi phí.

Tiết kiệm hiệu quả vì thế không phải là chi càng ít càng tốt, mà là biết khoản nào có thể cắt giảm, khoản nào cần cân nhắc đầu tư và vấn đề nào không nên trì hoãn.

Khi tính cả độ bền, chi phí sửa chữa, mức tiêu hao và những rủi ro có thể phát sinh, quyết định chi tiêu sẽ thực tế hơn. Đôi khi, bỏ ra một khoản hợp lý ở hiện tại lại là cách giúp tránh một khoản chi lớn hơn trong tương lai.