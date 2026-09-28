Ám ảnh vỡ mạch máu não, người phụ nữ sống trong sợ hãi

Sợ vỡ mạch máu trong đầu

Bà Đ.T.H.H (62 tuổi, trú tại Ninh Bình) có tiền sử tăng huyết áp và nhiều năm thường xuyên đau đầu. Khoảng 4 tháng trước, bà phát hiện túi phình động mạch cảnh trong trái đoạn C6.

Thời điểm đó, bà lựa chọn điều trị nội khoa và tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, những cơn đau đầu xuất hiện dồn dập, dữ dội hơn, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và tâm lý.

Với bà H, việc phát hiện một túi phình trong não đồng nghĩa với những ngày sống trong thấp thỏm.

“Mấy tháng nay cơn đau cứ hành hạ, tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì lúc nào cũng sợ mạch máu trong đầu vỡ ra. Cả gia đình cũng lo lắng”, người phụ nữ chia sẻ.

Bà H. sau can thiệp. Ảnh: BVCC.

Bà H. đến Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm (Hà Nội) thăm khám. Kết quả chụp CT dựng hình mạch máu não cho thấy túi phình nằm ở đoạn C6, vị trí mạch máu gập góc và có cổ túi phình rộng. Các bác sĩ đánh giá túi phình có đặc điểm phức tạp, cần được can thiệp để loại bỏ dòng máu tác động lên thành túi phình, từ đó giảm nguy cơ biến chứng do túi phình phát triển hoặc vỡ.

TS.BS Lê Hoàng Kiên, giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược (ĐHQG Hà Nội), cho biết với những túi phình có vị trí và cấu trúc phức tạp, lựa chọn phương pháp điều trị cần được tính toán dựa trên hình thái túi phình, vị trí, kích thước và đặc điểm hệ thống mạch máu.

Thay đổi hướng dòng máu

Trong trường hợp của bà H, ê-kíp lựa chọn đặt stent đổi hướng dòng chảy (flow diverter) qua đường can thiệp nội mạch. Stent giúp thay đổi hướng dòng máu, giảm lượng máu đi vào túi phình. Theo thời gian, huyết khối hình thành trong túi phình và lớp nội mạc phát triển phủ qua khu vực cổ túi, giúp loại túi phình khỏi dòng tuần hoàn.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Hình ảnh chụp mạch máu số hóa xóa nền sau khi đặt stent cho thấy thiết bị áp sát thành mạch, dòng máu đi vào túi phình giảm rõ rệt, trong khi các nhánh mạch máu quan trọng vẫn được bảo tồn.

Sau can thiệp, bà H. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ghi nhận dấu hiệu thần kinh bất thường. Sau vài ngày theo dõi, bà đã ổn định và được xuất viện.

Với bà H., điều đáng sợ nhất trong những tháng qua không chỉ là những cơn đau đầu mà còn là cảm giác luôn mang trong đầu một “quả bom” không biết khi nào phát nổ. Sau ca can thiệp, nỗi ám ảnh ấy phần nào được giải tỏa.

Theo bác sĩ Kiên, phình động mạch não là tình trạng thành mạch bị yếu và phình ra tạo thành một túi. Nhiều trường hợp không có triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ qua các phương tiện chẩn đoán hình ảnh.

Khi túi phình vỡ, máu có thể tràn vào khoang dưới nhện hoặc nhu mô não, gây xuất huyết não. Đây là biến chứng cấp cứu thần kinh nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng và để lại di chứng nặng nề.

Không phải mọi túi phình đều có nguy cơ vỡ giống nhau. Nguy cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, vị trí, hình dạng túi phình, tiền sử bệnh và một số yếu tố nguy cơ khác. Vì vậy, khi phát hiện túi phình, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và theo dõi hoặc điều trị tùy từng trường hợp.

Tăng huyết áp, hút thuốc lá và một số bệnh lý mạch máu có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành hoặc biến chứng của phình động mạch não. Người có các triệu chứng bất thường như đau đầu dữ dội đột ngột, rối loạn ý thức, yếu liệt tay chân, nói khó, co giật hoặc các dấu hiệu thần kinh cấp tính cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.