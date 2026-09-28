Horoscope 28/9 - 4/10: Song Ngư tìm thấy lối ra, Ma Kết học cách chấp nhận

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã có thể nhận ra mình đang cần đổi không khí để lấy lại cảm hứng. Những ngày cuối tháng 9 không nhất thiết phải gắn với một kế hoạch lớn; chỉ một chuyến đi ngắn, một địa điểm làm việc mới hoặc một cuộc gặp với những người khác lĩnh vực cũng có thể đem đến góc nhìn thú vị.

Trong công việc, bạn dễ nảy ra ý tưởng khi tạm rời khỏi những công việc quen thuộc. Nếu đang bí cách triển khai một dự án, đừng cố ngồi trước màn hình hàng giờ để tìm câu trả lời. Hãy thử tìm thêm dữ liệu, tham khảo một lĩnh vực khác hoặc hỏi ý kiến người có kinh nghiệm.

Tài chính khá ổn định nhưng cần chú ý các khoản chi cho di chuyển, ăn uống và vui chơi. Nhân Mã có thể dễ dàng “vung tay” chỉ vì một kế hoạch phát sinh vào phút chót.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Hãy thử sắp xếp lại lịch trong tuần, giữ một vài khoảng thời gian không có nhiệm vụ bắt buộc. Khi đầu óc của Ma Kết có đủ khoảng nghỉ, khả năng tập trung của bạn cũng được cải thiện đáng kể.

Công việc vẫn duy trì nhịp ổn định. Tuy nhiên, nếu đã có quá nhiều đầu việc, đừng vội nhận thêm chỉ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội. Việc hoàn thành tốt những gì đang có trong tay quan trọng hơn việc sở hữu một danh sách nhiệm vụ thật dài.

Tài chính không có biến động lớn. Đây là lúc phù hợp để kiểm tra lại những khoản thanh toán định kỳ và cắt bỏ dịch vụ bạn không còn sử dụng.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình nên áp dụng nguyên tắc “thử trước, đầu tư sau” trong tuần này. Nếu đang có ý tưởng về một dự án cá nhân, nội dung mới, công việc kinh doanh hoặc sản phẩm sáng tạo, đừng vội dành quá nhiều tiền và thời gian ngay từ đầu.

Trong công việc, một ý tưởng chưa hoàn chỉnh vẫn có giá trị nếu nó giúp bạn tìm ra hướng mới. Đừng chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu chia sẻ.

Tài chính cần được kiểm soát nếu bạn đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch mới. Hãy đặt ra một ngân sách thử nghiệm cụ thể và tránh vượt quá giới hạn đó chỉ vì quá hào hứng.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư bước vào tuần mới với khả năng kết nối ý tưởng khá tốt. Một thông tin bạn đọc được, một cuộc trò chuyện tình cờ hoặc một vấn đề từng gặp có thể giúp bạn tìm ra cách tiếp cận mới cho công việc.

Đặc biệt, những người làm viết lách, thiết kế, truyền thông, nghiên cứu hoặc sáng tạo nội dung nên ghi lại các ý tưởng xuất hiện bất chợt. Đừng vội đánh giá chúng là hay hay dở; một ý tưởng chưa hoàn thiện hôm nay có thể trở thành chất liệu tốt sau vài ngày.

Công việc thuận lợi hơn khi bạn có không gian tập trung riêng. Nếu môi trường xung quanh quá nhiều thông báo và cuộc trò chuyện, hãy chủ động dành một khoảng thời gian để xử lý những nhiệm vụ cần suy nghĩ sâu.

Tuần này cũng thích hợp để bạn hoàn thiện một kỹ năng từng bỏ dở. Chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày, bạn đã có thể tạo ra tiến bộ rõ rệt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo