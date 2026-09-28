Tuyên truyền tiết kiệm điện, lan tỏa ý thức sống xanh trong học sinh

Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công thương hướng dẫn học sinh nhận biết các thiết bị tiết kiệm điện.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, các đơn vị liên quan, Ban Giám hiệu, giáo viên và trên 400 học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến kiến thức về vai trò của năng lượng, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thông qua hình thức trao đổi, đặt câu hỏi và giao lưu nhận quà, chương trình giúp các em tiếp cận những kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt hằng ngày.

Nội dung tập trung hướng dẫn cách sử dụng hợp lý các thiết bị điện thông dụng như đèn chiếu sáng, quạt điện, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh và nồi cơm điện; khuyến khích tắt thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và lựa chọn thiết bị có nhãn năng lượng phù hợp.

Thông qua chương trình, học sinh được khuyến khích trở thành những “Đại sứ xanh”, tích cực thực hành tiết kiệm điện tại trường học, gia đình và tuyên truyền tới người thân, bạn bè cùng thực hiện.

Các học sinh lớp 6, Phân hiệu Bình Thuận tham khảo, tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, từng bước xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, thân thiện với môi trường.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ môi trường – Vì một tương lai xanh”, chương trình góp phần lan tỏa phong trào tiết kiệm điện trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.