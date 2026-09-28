Các bạn đang phối hợp số hóa hồ sơ, chuyển tài liệu giấy sang dữ liệu điện tử để thuận tiện lưu trữ, tra cứu và khai thác thông tin phục vụ công tác Mặt trận. Còn tại khu vực hỗ trợ người dân, các đoàn viên ân cần hướng dẫn người dân từng thao tác sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời hỗ trợ đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Phường Bình Lợi Trung là địa bàn trọng điểm được Công an TP Hồ Chí Minh lựa chọn triển khai giai đoạn 1 Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), gắn với các mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí Nguyễn Thùy Bảo Trân, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bình Lợi Trung cho biết, mô hình “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” vừa ra mắt có 45 thành viên tham gia đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các mục tiêu, tạo hiệu quả cao.

Đội Thanh niên xung kích hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Lợi Trung số hóa hồ sơ, tài liệu.

Thượng úy Phạm Nguyễn Anh Hoàng, Bí thư Chi đoàn Công an phường Bình Lợi Trung cho biết, việc tham mưu thành lập Đội nhằm tạo điều kiện để đoàn viên Công an phường cùng đoàn viên, thanh niên địa phương thực hiện những phần việc thiết thực phục vụ nhân dân. Qua đó, các thành viên phát huy chuyên môn, rèn luyện kỹ năng phối hợp, gần gũi và hiểu hơn nhu cầu của người dân.

Sau hai tuần thành lập và đi vào hoạt động, Đội đã hỗ trợ hàng trăm lượt người dân sử dụng các tiện ích số. Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả, các thành viên chú trọng lựa chọn cách hướng dẫn phù hợp với từng đối tượng. Với người cao tuổi, người còn hạn chế kỹ năng số, các thành viên kiên trì giải thích, hướng dẫn từng bước để người dân tự thực hành, dần chủ động sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Kiến thức phòng tránh lừa đảo trên mạng, bảo vệ thông tin cá nhân cũng được lồng ghép trong quá trình hỗ trợ, giúp người dân sử dụng công nghệ an toàn hơn.

Bên cạnh đó, Đội phối hợp với Công an phường và các lực lượng tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng cháy, chữa cháy. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ”, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng địa phương.