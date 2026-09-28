Công nghiệp Hà Tĩnh tăng 40,15%, giữ vững trụ cột kinh tế địa phương

Công nghiệp dẫn dắt và làn sóng dự án quy mô lớn

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, trong 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng rõ nét bất chấp biến động, nhiên liệu toàn cầu. Bước vào năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chuỗi sản xuất tại địa phương được duy trì ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt.

Sự ổn định của các doanh nghiệp đầu tàu như Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I cùng sự gia nhập của các năng lực sản xuất mới đã thúc đẩy sản lượng nhiều mặt hàng công nghiệp chủ yếu tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2026.

9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh ước tăng 40,15%.

Cụ thể, sản lượng thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm và phôi thép dự kiến đạt 3.304.507 tấn (bằng 141,64% so với 9 tháng năm 2025); điện sản xuất đạt 13.836 triệu kWh (bằng 155,32%); điện thương phẩm đạt 1.623 triệu kWh (bằng 116,42%).

Đáng chú ý, sản phẩm ắc quy bằng ion lithi ghi nhận mức tăng đột biến với 3.227 nghìn kWh (bằng 242,24% so với cùng kỳ); bê tông trộn sẵn đạt 484.072m3 (bằng 169,19%); sợi xe từ các loại sợi tự nhiên đạt 9.772 tấn (bằng 132,77%).

Ngược lại, một số sản phẩm khai khoáng và chế biến gỗ sụt giảm như quặng inmenit và tinh quặng inmenit (2.041 tấn, bằng 63,36%), quặng zircon và tinh quặng zircon (324 tấn, bằng 54,03%), vỏ bào, dăm gỗ (293.003 tấn, bằng 60,25%).

Về phát triển hạ tầng sản xuất, trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã chủ trì tham mưu thành lập mới 2 cụm công nghiệp (CCN Cổng Khánh 3, CCN Lạc Thiện), nâng tổng số toàn tỉnh lên 26 CCN với tổng diện tích 755,45 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các CCN đã vận hành đạt 62,4%.

Đến nay, các CCN đã thu hút 401 dự án với tổng vốn đăng ký 13.632,1 tỷ đồng (297 dự án đã hoạt động, 05 dự án FDI), tạo việc làm cho hơn 9.200 lao động và mang lại giá trị sản xuất từ 4.500 - 5.000 tỷ đồng/năm

Hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm ở Hà Tĩnh đang bứt tốc thời điểm cuối năm.

Động lực tăng trưởng trung và dài hạn của Hà Tĩnh tiếp tục được củng cố nhờ tiến độ của hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm. Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast đã chính thức hoạt động từ tháng 4/2026; KCN Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) đang tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật; 2 khu công nghiệp mở rộng (KCN Vinhomes Vũng Áng, KCN Gia Lách) đang giải phóng mặt bằng.

Ở lĩnh vực năng lượng, Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II (1.330MW) và Dự án Nhà máy thủy điện Vũ Quang (4,8MW) đã đi vào vận hành, dự kiến đóng góp hơn 7 tỷ kWh/năm vào hệ thống điện.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Hà Tĩnh được phân bổ 41 dự án nguồn điện với tổng công suất 8.355MW và 27 dự án lưới điện truyền tải cấp điện áp 500kV, 220kV.

Hiện Dự án Trang trại Phong điện HBRE Hà Tĩnh (120MW) đã hoàn thành thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; 2 dự án (Nhà máy điện Gió Kỳ Anh 400MW, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh 498MW) đang tháo gỡ vướng mắc để xây dựng; 04 dự án nguồn điện khác (gồm Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc 49MW, Nhà máy điện gió Kỳ Ninh 198MW, Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3 14MW) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Về lưới điện, Dự án Đường dây 500kV Vũng Áng - Rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3, 4 đang thi công, cùng 4 dự án lưới điện trọng điểm khác đang chuẩn bị đầu tư.

Thương mại khởi sắc, tập trung gỡ điểm nghẽn xuất khẩu quý IV

Song hành với sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ tại Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 46.788,1 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 12.752,7 tỷ đồng (bằng 127,07% cùng kỳ); lương thực, thực phẩm đạt 11.177 tỷ đồng (bằng 110,53%); xăng, dầu các loại đạt 10.682,3 tỷ đồng (bằng 106,67%) và ô tô con dưới 9 chỗ ngồi đạt 2.559,9 tỷ đồng (bằng 182,39%).

Hoạt động thương mại - dịch vụ tại Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 46.788,1 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn tỉnh hiện có 151 chợ (2 chợ đang xây mới 100% vốn ngoài ngân sách là chợ Giang Đình 161,523 tỷ đồng và chợ Huyện tại xã Lộc Hà 96 tỷ đồng); 3 kho xăng dầu quy mô trên 129.000m3 và 244 cửa hàng bán lẻ của 83 doanh nghiệp.

Về ngoại thương, kim ngạch nhập khẩu quý III/2026 ước đạt 910,9 triệu USD; lũy kế 9 tháng đạt 2.523,35 triệu USD, bằng 74,2% kế hoạch năm, tăng 17,79% so với cùng kỳ (nhập khẩu từ Formosa chiếm 1.611,67 triệu USD) và dự kiến cả năm đạt 3,4 tỷ USD, hoàn thành kế hoạch.

Ngược lại, xuất khẩu 9 tháng đạt 1.420 triệu USD (quý III ước đạt 489,2 triệu USD), bằng 64,5% kế hoạch năm và giảm 4,57% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do mặt hàng chủ lực là thép, phôi thép (đạt 1.054,27 triệu USD) giảm 8,23% và hàng dệt, may mặc (32,70 triệu USD) giảm 6,17%.

Trong 9 tháng, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 515 vụ, xử lý 496 vụ vi phạm với tổng tiền phạt, tịch thu, tiêu hủy 3.008.494.000 đồng. Sở đã cấp hơn 1.400 bộ C/O và giải quyết trước, đúng hạn 2.497/2.502 hồ sơ thủ tục hành chính.

Bước sang quý IV/2026, ngành Công Thương Hà Tĩnh tập trung trình phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo đến năm 2030; tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, quy hoạch cho các dự án năng lượng, công trình điện phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cao tốc Bắc - Nam, KCN VSIP Bắc Thạch Hà; đồng thời tận dụng các FTA gắn với dịch vụ logistics để thúc đẩy xuất khẩu và bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.