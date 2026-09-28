Thượng tướng Lê Quốc Hùng: TPHCM đạt mục tiêu không ma túy sẽ tạo sức lan tỏa toàn quốc

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, tổ số 9 tiếp xúc trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với cử tri các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông. Buổi tiếp xúc diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu Quốc hội dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các ĐBQH TPHCM tổ số 9 gồm: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn; bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Hiệp (phường Bình Lợi Trung) kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng thuận tiện cho người dân kê khai, nộp thuế. Cử tri đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và cướp giật đường phố.

Cử tri Nguyễn Việt Hùng (phường An Khánh) phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông không chỉ tại các cửa ngõ thành phố mà còn tại tuyến đường Quốc Hương, Xuân Thủy, Thảo Điền (thuộc phường An Khánh).

Cử tri đề nghị làm rõ vì sao đã miễn phí xe buýt nhưng tình trạng kẹt xe vẫn chưa được cải thiện và tìm ra giải pháp khắc phục.

Cử tri Trần Thị Hiệp (phường Bình Lợi Trung) kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng thuận tiện cho người dân kê khai, nộp thuế. Ảnh: SONG MAI

Cử tri Trần Ngọc Hưng (phường An Hội Tây) cho rằng trên mạng xã hội vẫn còn các video clip xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, đề nghị cơ quan chức năng kịp thời rà soát, xử lý nghiêm người đăng tải.

Thay mặt Tổ ĐBQH, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri và yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể để xử lý triệt để các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị việc giải quyết kiến nghị theo nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM đã chuyển biến tốt, công tác phòng ngừa được triển khai chặt chẽ, tội phạm đường phố dần bị triệt xoá.

Việc những đội "Săn bắt cướp" (SBC) từng nổi danh bây giờ đã "thất nghiệp" cũng đã thể hiện vai trò mạnh mẽ của các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa mầm mống tội phạm đường phố.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Đối với công tác phòng chống ma túy, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết số người nghiện trên địa bàn thành phố và cả nước đang có xu hướng giảm. Thành ủy TPHCM là một trong 22 đơn vị tỉnh, thành phố đăng ký thực hiện "thành phố không ma túy". Với vai trò đô thị đặc biệt, nếu TPHCM đạt được mục tiêu thành phố không ma túy sẽ xây dựng một xã hội điển hình, có tính dẫn dắt, lan tỏa toàn quốc.

Về vấn đề tội phạm trên không gian mạng, theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Bộ Công an không ngừng cải tiến biện pháp từ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ và triệt phá rất nhiều đường dây phạm tội, chủ động cảnh báo đến người dân thủ đoạn phạm tội mới. Bộ Công an đã đi đầu trong việc tham mưu, chủ trì Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng.

Thay mặt Tổ ĐBQH TPHCM, Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận các ý kiến đóng góp và cho biết sẽ thông báo kết quả giải quyết đến cử tri trong các kỳ tiếp xúc tới.