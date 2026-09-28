Gia Lai: Biến nhiệt huyết tình nguyện thành những công trình ý nghĩa

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong đề án tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa".

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh, tình nguyện phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân, tạo ra sản phẩm cụ thể và để lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục rà soát từng công trình, phần việc, từng mô hình; đánh giá cái gì thực sự hiệu quả để duy trì, cái gì còn hình thức để điều chỉnh.

Tinh thần tình nguyện cần được chuyển hóa thành những việc làm thường xuyên trong chuyển đổi số cộng đồng, bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế, chăm lo cho thiếu nhi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Đối với Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Gia Lai cho rằng cần tiếp tục thực hiện theo hướng “đúng - sâu - số hóa - lan tỏa”. Cần đặc biệt coi trọng việc gặp gỡ, ghi nhận nhân chứng lịch sử khi còn có điều kiện; đồng thời có phương án lưu trữ, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu để những giá trị này không bị mai một theo thời gian.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong đề án tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa".

Nhấn mạnh vai trò của Đoàn cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm; lấy nhu cầu chính đáng của thanh niên và cộng đồng làm cơ sở xác định nội dung hoạt động.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ Bí thư Đoàn cấp xã theo hướng “vững nghiệp vụ, sát cơ sở, giỏi công nghệ, biết huy động nguồn lực và có khả năng tổ chức phong trào”; tăng cường phối hợp, xã hội hóa và kết nối các nguồn lực; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, biểu dương, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Gia Lai, điểm nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 là quy mô tham gia lớn, nội dung ngày càng thiết thực và bám sát nhu cầu của địa phương. Toàn tỉnh có 941.835 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới 657.417 cây xanh; hỗ trợ hiện thực hóa 595 ý tưởng, sáng kiến; kết nối hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn; hỗ trợ đầu ra cho 9 dự án khởi nghiệp.

Tất cả Đoàn cấp xã duy trì hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hình bình dân học vụ số; 135/135 xã, phường tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, các chiến dịch, chương trình đã hướng mạnh về vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn khó khăn.

Trao thưởng các tập thể xuất sắc trong chiến dịch hè tình nguyện 2026.

Về Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, kết quả triển khai cho thấy đây là một hướng đi rất có ý nghĩa, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng chính câu chuyện của những con người đã sống, chiến đấu và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Toàn tỉnh đã tổ chức 1.212 cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, phỏng vấn nhân chứng; huy động 4.637 đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia; biên tập hơn 34.000 câu chuyện lịch sử, hoàn thiện 1.898 video phỏng vấn và tổ chức hàng trăm hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đề án đã được triển khai đến 100% Đoàn các xã, phường và đoàn trực thuộc; việc kiểm chứng, chuẩn hóa nội dung trước khi đăng tải cũng được quan tâm.