Phường Tam Điệp: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên

Đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường chủ trì hội nghị đối thoại.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, đề xuất giải pháp liên quan đến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chế độ, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chuyển đổi số.

Đại diện Hội Cựu chiến binh phường nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Trong đó, nhiều ý kiến đề cập những vấn đề phát sinh sau sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố như quy mô địa bàn tăng nhưng chế độ, phụ cấp đối với chi hội phó, cán bộ hội quần chúng, cựu thanh niên xung phong chưa phù hợp; công tác quản lý an toàn thực phẩm; chế độ an dưỡng đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu; quy trình bình xét hộ nghèo. Đại biểu cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi và bổ sung trang thiết bị cho các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và an ninh trật tự, các ý kiến tập trung kiến nghị giải pháp quản lý, duy trì, nâng cấp hệ thống nhà văn hóa; tăng cường các biện pháp ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng; nâng cấp đường nội đồng, hệ thống mương thoát nước tại vùng trồng dứa; khắc phục tình trạng ngập úng tại một số điểm trường. Đại biểu đồng thời đề nghị có giải pháp hỗ trợ việc làm, tháo gỡ khó khăn về tài sản thế chấp để thanh niên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp.

Đồng chí Đặng Đức Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại diện các cơ quan chuyên môn của phường trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề đại biểu nêu, làm rõ hướng xử lý đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thông qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền phường Tam Điệp có thêm thông tin từ cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành và tăng cường mối quan hệ gắn bó với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.