Tập trung cao độ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam tăng 4 bậc

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ngày 7/10, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư Pháp Lê Tuấn Phong cho biết, thời gian qua, Vụ đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, cơ bản bảo đảm chất lượng và tiến độ trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và nhiều nhiệm vụ phát sinh.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, góp phần kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác tham mưu xây dựng, triển khai Chương trình lập pháp hằng năm được triển khai chủ động, trách nhiệm. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và công tác pháp chế tiếp tục được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý đối với hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Phó Vụ trưởng Lê Tuấn Phong, Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã chủ động theo dõi, đánh giá và tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật. Theo công bố của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Báo cáo Global Innovation Index 2026 (GII 2026), Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật của Việt Nam tăng 4 bậc so với năm 2025 (từ hạng 95 năm 2025 lên hạng 91 năm 2026). Hiện nay, Vụ đang thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức một số hội nghị, tọa đàm bàn giải pháp tiếp tục cải thiện Chỉ số này trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục tập trung nguồn lực nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ được giao; bảo đảm chất lượng hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; xây dựng trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật văn bản quy phạm pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu về tiến độ, chất lượng ngày càng cao, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp và phát sinh đột xuất, Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, chủ động tổ chức triển khai, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh yêu cầu Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn công tác, yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng các quy định trong tổ chức công việc, điều hành hoạt động của đơn vị; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ theo hướng việc quan trọng, cấp bách thực hiện trước, bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để dàn trải nguồn lực.

Trong đó, tập trung cao độ nguồn lực cho việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng hồ sơ, tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các văn bản, kế hoạch triển khai thi hành Luật và các nhiệm vụ có liên quan. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình lập pháp năm 2027; kịp thời tham mưu xử lý các đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chương trình, bảo đảm tính chủ động, thống nhất và khả thi.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, đề án về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế về việc triển khai tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo hình thức tập trung của Bộ Tư pháp; đồng thời khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện công tác pháp chế và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026–2030 và dự thảo Đề án “Kiện toàn mô hình tổ chức pháp chế, quản lý nhà nước về công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ”.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành triển khai phương án xử lý; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tiếp tục tổ chức triển khai Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật; tập trung hoàn thiện tiêu chí đánh giá, phương pháp chấm điểm, cơ chế tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá kết quả, bảo đảm phản ánh thực chất chất lượng công tác xây dựng pháp luật của các bộ, ngành, địa phương.