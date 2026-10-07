Hà Nội: Xử lý xe hợp đồng, xe trung chuyển vi phạm quanh Bến xe Nước Ngầm

Ngày 7/10, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 vừa kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường lân cận, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, ngày 6/10, tại khu vực chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát trên đường Cổ Mai (phường Hoàng Mai), tổ công tác phát hiện anh Đ.X.H. (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe khách BKS 36H-088.xx đang đón hành khách.

Nhà xe bị xử phạt vì sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đón khách sai quy định.

Qua kiểm tra, CSGT xác định phương tiện trên là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Việc đơn vị tổ chức đón khách tại địa điểm cố định do doanh nghiệp thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố là không đúng quy định.

Với hành vi đón khách không đúng nơi quy định, tài xế bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát (Chi nhánh Hà Nội), lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt từ 10-12 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu xe hợp đồng do sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng đón khách tại địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê.

Cũng trong quá trình kiểm tra tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, tổ công tác phát hiện Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh sử dụng xe trung chuyển để chở hành khách không đúng quy định.

Với vi phạm này, doanh nghiệp bị lập biên bản xử phạt 11 triệu đồng theo điểm d, khoản 7, Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, tình trạng xe hợp đồng tổ chức đón khách tại các địa điểm cố định, sử dụng xe trung chuyển không đúng quy định có thể gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 14 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn. Trọng tâm là các hành vi đón, trả khách không đúng quy định, dừng đỗ sai quy định và sử dụng xe trung chuyển không đúng mục đích quanh Bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường lân cận.