Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ thăm, tặng quà các chùa Khmer dịp Lễ Sene Dolta

Đoàn công tác thứ nhất do Đại tá Lương Hữu Trung, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố làm trưởng đoàn; đoàn thứ hai do Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố làm trưởng đoàn.

Tại các điểm đến, đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các vị sư sãi, ban quản trị chùa, người có uy tín và đồng bào phật tử Khmer; chúc bà con đón Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, an lành, đoàn kết. Đồng thời, động viên các vị sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các chùa Khmer, các vị trụ trì, ban quản trị, người có uy tín và đồng bào phật tử trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại tá Lương Hữu Trung, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ thăm, tặng quà Hòa thượng Thạch Huôl, Trụ trì chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

Đặc biệt, trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đồng bào Khmer, các vị sư sãi và người có uy tín đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ thăm, tặng quà các vị sư sãi chùa Kos Tung, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ.

Hoạt động thăm, tặng quà, chúc mừng Lễ Sene Dolta của Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ thể hiện sự quan tâm, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào Khmer trên địa bàn biên giới biển; góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Đây cũng là nguồn động viên để các vị sư sãi, người có uy tín và đồng bào phật tử Khmer tiếp tục phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh.